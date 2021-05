Har fått overta palestinsk hjem – her konfronteres bosetteren Jacob

Familien Al-Kurd har blitt kjent over hele verden. De er en av mange palestinske familier som risikerer å bli kastet ut av hjemmet sitt i okkuperte Øst-Jerusalem.

Utkastelsene har satt sinnene i kok over hele Palestina, og er en av flere grunner til kampene som raste i 11 dager mellom Israel og palestinere.

– Dette huset er mitt hjemland. Det er mitt barn, mine forfedre, sier 72 år gamle Nabil Al-Kurd som har bodd her siden han var 12 år gammel.

Video gikk viralt

For noen uker siden dukket denne videoen opp i sosiale medier. Den viste datteren til Nabil, Mona, som konfronterer den jødiske bosetteren.

– Jacob, du stjeler huset vårt, sier Mona oppgitt.

– Jeg skjønner ikke hvorfor du hisser deg opp over meg. Hvis ikke jeg stjeler det, vil noen andre gjøre det, svarer bosetteren fra Brooklyn i New York.

Den Jødiske bosetteren Jacob fra New York har fått overta deler av huset til en palestinsk familie. Foto: Gunnar Bratthammer

Familien Al-Kurd har bygd et tilbygg på eiendommen sin uten å søke om tillatelse. Det har de fått en sviende bot for på nesten 170.000 kroner. Den ulovlige delen av huset ble stengt av etter en dom fra tingretten. Familien fikk med andre ord ikke lov til å bruke tilbygget.

Men den samme tingretten ga en jødisk bosetter lov til å flytte inn i det ulovlige bygget, som ligger vegg i vegg med huset til AlKurd-Familien.

– Dette er den ulovlige delen som bosetteren fra USA har stjålet fra oss, sier Nabil og peker på tilbygget.

NRK møter bosetter

Vi prøver å banke på døren til bosetteren, men får ingen svar. Plutselig ser vi at han dukker opp utenfor huset.

– Jacob, bor du her?, spør vi.

– Ja, det er mitt hjem, svarer bosetteren med klinkende klar New York-aksent.

– Men hva er din tilknytning til dette huset?

– Ingenting, men det er en jødisk familie som opprinnelig eide denne eiendommen og jeg får leie den av dem.

Vi ber palestinske Nabil komme bort og snakke med Jacob.

– Han sier at han ikke har stjålet hjemmet deres?

– Han lyver. Det er jeg som har bygd dette huset, ikke ham. Senest for en måned siden sa han til datteren min som filmet ham at hvis ikke han stjeler huset så vil noen andre gjøre det.

– Dere lurte meg. Det var et skittent knep. Jeg stod der i pysjamasen min og dere filmet meg. Det var ikke et ekte intervju, sier Jacob som sier at han uttalte seg klønete.

Risikerer utkastelser

I likhet med familien Al-Kurd risikerer mange palestinere å miste hjem de har bodd i flere generasjoner. Bosettere som Jacob står klare til å flytte inn.

Palestinerne i Øst-Jerusalem ble drevet på flukt, eller flyttet frivillig etter at staten Israel ble opprettet for over 70 år siden.

Jødiske bosettere som har overtatt hus som tilhørte palestinske familier i Øst-Jerusalem. Foto: Ammar Awad / Reuters

De over 700.000 palestinerne som i sin tid rømte har ingen rett til å gjøre krav på eiendommer de eide i det som i dag er Israel. Men ifølge israelsk lov kan jøder fra hvor som helst i verden gjøre krav på eiendommene til palestinerne i Øst-Jerusalem hvis de kan dokumentere eierskap.

På motsatt side av gaten til familien Al-Kurd har bosettere allerede overtatt flere hus som tilhørte palestinske familier. De har hengt opp mange israelske flagg. På taket har de plassert et enormt neonskilt av en David-stjerne som lyser opp hele nabolaget.

Fra Brooklyn til Jerusalem

Vi spør bosetteren Jacob om han syns det er riktig at han kommer helt fra Brooklyn i New York og overtar huset til en familie som har bodd der i over 60 år.

– Jeg mener det er rett og rimelig, fordi de ikke hadde noen rett til å bygge dette huset. Denne delen av huset er dessuten bygd uten tillatelse.

– Men hvorfor får du bo i det ulovlige huset, og ikke familien Al-Kurd?

– Jeg vet ikke. Retten har gitt meg lov til å bo her. Jeg vet egentlig ikke hvordan. Du får spørre advokatene om det, sier bosetteren som ikke har noen planer om å flytte ut.

– Jeg har bodd her i over åtte år. Vi har ikke hatt noen problemer eller krangler. Men nylig begynte de å skape problemer og jeg tror retten kommer til å avgjøre denne krangelen veldig snart.