Forurensingen sprenger skalaen – tilsvarer å røyke 40 sigaretter per dag

En fotgjenger med en avansert maske med luftslange for å beskytte seg mot smogen i Shijiazhuang onsdag. Foto: GREG BAKER / Afp

Smogen som har ligget over Nord-Kina den siste uken kalles «den verste noen gang» på sosiale medier i Kina, skriver Reuters.

På Weibo, Kina svar på Twitter, har hundretusener brukt emneknaggen #TheMostSeriousSmog når de skriver om smogen, skriver BBC.

Til sammen sendte 24 byer ut «rød alarm» – det høyeste nivået for luftforurensing.

I hovedstaden Beijing har vind ført til at det i dag er blå himmel, men andre steder i Nord-Kina ligger fortsatt smogen tett.

Sprengte skalaen

Aller verst har situasjonen vært i Shijiazhuang, en by med over ti millioner innbyggere drøyt 250 kilometer sørvest for Beijing.

Skuter-kjørere med munnbind i den nord-kinesiske byen Shijiazhuang onsdag. Foto: GREG BAKER / Afp

Flere ganger har målinger av såkalte PM10-partikler sprengt skalaen. Måleapparatene går bare til 999 mikrogram per kubikkmeter luft, og ingen vet derfor hvor ille luften i byen er.

Målinger på 999 mikrogram er 50 ganger så høyt som det Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler som normalnivå.

Ifølge BBC er luften i Shijiazhuang så ille at det tilsvarer å røyke 40 sigaretter om dagen.

Designeren Wang Zhijun har lansert en ansiktsmaske laget av joggesko, men sier til Reuters at han sliter med salget i Beijing. Foto: DAMIR SAGOLJ / Reuters

Skal gjøre byene mindre

– Rundt en million mennesker dør hvert år i Kina som et resultat av luftforurensing, sier professor Daniel S. Greenbaum ved Institutt for helseeffekter i Boston til BBC.

Kina erklærte for to år siden krig mot luftforurensingen, men har så langt ikke lykkes.

Nå vil myndighetene kutte antall innbyggere i storbyene for å få ned luftforurensingen.

I hovedstaden Beijing, som i dag har 22 millioner innbyggere, har fem bydeler lagt frem planer om å begrense antall innbyggere.

Antall innbyggere i Beijing har økt med rundt ti millioner siden 1998 og tallet på biler er tredoblet.

Ifølge avisen Beijing News vil kutt i antall innbyggere og flytting av selskaper og offentlige kontorer til forstedene og andre byer, bidra til bedre luft.

Stoppet Brendes fly

Smogen i Beijing forsinket Børge Brendes avreise etter sitt møte med Kinas utenriksminister Wang Yi i Beijing mandag. Foto: Zhang Ling / Ap

Forurensingen har også ført til at en rekke flyavganger er blitt stanset. Bare mandag ble 160 avganger fra Beijing kansellert.

Et av flyene som ble rammet mandag var flyet som skulle tatt med Børge Brende tilbake etter at han hadde vært i Beijing for å undertegne avtalen om normalisering av forholdet mellom Norge og Kina.

Av uklare grunner valgte Utenriksdepartementet å si til NTB av det var tåke, og ikke smog, som gjorde at Brendes fly var forsinket.