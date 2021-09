Forsker mener covid alltid vil prege «Generasjon Z»

– Den første dagen i nedstengningen føltes det som om jeg var i en slags dystopisk verden. Jeg havnet i et dypt mentalt mørke jeg ikke visste at fantes, sier 18 år gamle Luhla Majebe.

– Det var veldig vanskelig å forstå at jeg plutselig var lukket inne i et trangt rom, og måtte gjøre alt jeg hadde lyst til der inne, forteller 22 åringen Fiqa Voster.

NRK møtte Fiqa Voster og Luhla Majebe utenfor universitetet i Cape Town.

De to unge sørafrikanerne NRK møter ved universitetet i Cape Town, setter nok ord på noe mange barn og unge over hele verden kan kjenne seg igjen i:

Pandemien har rammet hardt.

Generasjon Z

Jason Dorsey er generasjonsforsker og president ved «Center for Generational Kinetics» i Austin, Texas.

Han mener at covid-19 pandemien er et «generasjonsdefinerende øyeblikk» for dem som vokser opp nå. De som gjerne kalles «Generasjon Z», barn og unge i alderen 10 til 25.

– Vi mener dette er det første globale generasjonsdefinerende øyeblikket siden 2. verdenskrig, sier han til NRK.

Jason Dorsey leder Center for Generational Kinetics som forsker på generasjoner. Han har også skrevet bok om Generasjon Z. Foto: Martin Roalsø

Generasjonsdefinerende

For at et øyeblikk skal være «generasjonsdefinerende» må det oppfylle to kriterier:

1. Det må skje i årene hvor barn og unge formes.

– Du må være gammel nok til å fullt ut forstå og oppleve hendelsen, samtidig må du være ung nok til at det forandrer måten du ser på verden, sier han.

2. Hendelsen må skape et kraftfullt minne knyttet til frykt og usikkerhet.

– Det må få deg til å stoppe opp, bli redd for det ukjente og bekymret for fremtiden, sier han til NRK.

Hver generasjon har slike øyeblikk, mener han. For ham, som tilhører millenniumsgenerasjonen i USA, er det terrorangrepet 11. september. For andre kan det være drapet på USAs president John F. Kennedy, 2. verdenskrig eller terrorangrepet i Norge 22. juli.

I dag, for unge over hele verden, er det pandemien.

For noen, vil terroren 11. september være øyeblikket som definerte deres generasjon. For andre kan det være 2. verdenskrig. Dette bildet er fra D-dagen i Normandie i Frankrike, 6. juni 1944. Jason Dorsey mener at mange amerikanere har drapet på president John F. Kennedy i 1963 som sitt definerende øybelikk. Andre kan ha kald krig og Berlinmurens fall som sitt.

Covid-19

Over 200 millioner har hatt covid. Over 4,5 millioner har dødd.

For barn og unge har konsekvensene vært enorme. Dette har Dorsey og hans forskere fanget opp etter å ha snakket med «generasjon z'ere» over hele verden.

Det påvirker utdanningen deres. Det påvirker jobbene deres. Det påvirker psyken deres.

– Min datter er ti år, hun heter Raya. En av de første tingene hun sa da pandemien startet var: «Jeg vil ikke dra på besøk til bestemor. Hva om jeg smitter henne og hun dør?» Det er en tung bør å bære for et barn, sier han.

Han mener vi ikke kan overvurdere hvor stort det sosiale og emosjonelle traumet vil bli.

– Selv om pandemien forhåpentligvis tar slutt, vil ikke etterdønningene for denne generasjonen forsvinne. Dette er noe de vil bære med seg som en generasjonsmarkør.

Vaksiner og ny fremtid

Ved universitetet i Cape Town ber vi de to unge studentene se fremover.

– Vi har vaksiner og universitetet åpner sakte, men sikkert opp igjen. Det er bare å venne seg til den nye situasjonen. Jeg vet ikke hvordan den ser ut, men definitivt annerledes enn før, sier 18 år gamle Majebe.

– Jeg planlegger å bli lærer, og tenker jeg kan bruke erfaringene fra dette til å hjelpe andre og til å vokse selv, sier Fiqa Voster.