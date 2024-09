Et titalls migranter druknet i Den engelske kanal

– En ny tragedie har skjedd i vårt område. En båt med 70 personer om bord har sunket ikke langt fra vår kyst, skriver ordføreren i byen Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier, på Facebook.

Lokalavisen Voix du Nord skriver at mange er døde og et ukjent antall skadet. Redningsaksjonen pågår fremdeles. Tre helikoptre og flere båter deltar i letingen etter to savnede, skriver franske aviser.

Ordføreren i byen Le Portel, nær der ulykken skjedde, sier at det gikk hull i bunnen av båten.

Mange legger ut i dårlige båter fra den franske siden av Den engelske kanal. Foto: DENIS CHARLET / AFP

For litt over tre uker siden druknet to mennesker og i midten av juli druknet fire i forsøk på å krysse kanalen.

20.000 over kanalen i år

Ifølge tall fra britiske myndigheter har flere enn 20.000 migranter tatt seg over Den engelske kanal i år. Hvor mange som har lagt ut på ferden, men ikke har kommet fram, er ikke kjent.

Mange migranter og flyktninger legger ut i elendige båter som ikke tåler overfarten til Storbritannia. Den britiske regjeringen har lenge jobbet med tiltak for å få ned de økende asyltallene.

Frankrike og Storbritannia har ofte vært uenige om hvordan tilstrømmingen av migranter skal håndteres. Men senest i forrige uke møttes president Emmanuel Macron og statsminister Keir Starmer for å diskutere ulike tiltak.

Den franske kanalen CNews har meldt at landets innenriksminister Gérald Darmanin skal besøke ulykkesstedet ved byen Boulogne-sur-Mer senere i ettermiddag.

