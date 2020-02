Politiet i København er torsdag morgon til stades utanfor lokala reklamebyrået som har laga SAS sin nye og kontroversielle reklamevideo.

Dei etterforskar ein trussel mot reklamebyrået som laget den omstridde reklamevideoen til flyselskapet SAS, skriv Danmarks Radio. Alle tilsette er evakuert og bombehundar gjer søk i bygningen. Trusselen kom via e-post.

Administrerande direktør i byrået, Mikael Jørgensen, bekreftar overfor Danmarks radio at der er snakk om ein bombetrussel.

–- Eg kan bekrefte at det er ein bombetrussel. Politiet søker gjennom området no. Vi følgjer deira instruksar og følgjer situasjonen. Det er sjølvsagt supertrist for våre medarbeidarar, seier han.

Den nye reklamen frå SAS skulle vise kva vi tar med oss heim frå våre utanlandsreiser, men enda opp med å provosere mange – og ein storm med kritikk på sosiale medium.

KONTROVERSIELL: SAS valte å fjerne denne reklamevideoen etter ein storm av kritikk i sosiale medium. Du trenger javascript for å se video. KONTROVERSIELL: SAS valte å fjerne denne reklamevideoen etter ein storm av kritikk i sosiale medium.

Peiker på «importert» kultur

I reklamevideoen som vart fjerna peika flyselskapet på ein rekke typiske ting for Skandinavia, som eigentleg kjem frå andre land:

Vårt demokrati – eigentleg kjem frå Hellas

Pappaperm – Tyskland

Skandinaviske vindmøller – Persarriket

Rugbrød – Tyrkia

Smørbrød – Nederland

Svenske kjøttbollar – Tyrkia

Bindersen – Amerika

Mistenkjer koordinert storm i sosiale medium

Presseansvarleg i SAS, John Eckhoff, sa til NRK på onsdag at selskapet på bakgrunn av mønster og talet på reaksjonar, mistenkte at stormen mot reklamevideoen i sosiale medium var eit koordinert angrep på kampanjen.

– Vi vil ikkje risikere å bli ein plattform for andres verdiar, som vi ikkje sjølv kan stå for, sa han.

Publiserte redigert utgåve av reklamevideoen

– Vi flyr reisande til og frå Skandinavia og det skaper inspirasjon som er det vi ønsker å vise med denne filmen, sa John Eckhoff presseansvarleg i SAS på onsdag.

I ei pressemelding same dag skreiv flyselskapet at dei ville kome med ein redigert utgåve av reklamevideoen.

– Vi kjem no til å fortsette den planlagde kampanjen ved å publisere ein kortare og tydelegare versjon, skreiv SAS.

Ein 45 sekund lang versjon av videoen vart så publisert på flyselskapet si Facebookside.

Saka vert oppdatert.