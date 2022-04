Ai-Da er verdens første «robotkunstner» – nå skal bildene vises på utstilling

Det er Aidan Meller som er skaperen av det som omtales som verdens første «ultrarealistiske humanoide robot». Eller sagt på en litt annen måte:

En menneskelig robot med litt bedre evner enn andre roboter.

Ai-Da har silikonhud, hår, 3D-printede tenner og øyekameraer. Hun har også bein, men kan ikke gå. Armene, overkroppen og hodet beveger seg fritt.

Men det som skiller Ai-Da fra andre roboter er at Ai-Da spør, tar beslutninger og til slutt lager det som beskrives som kunst på bakgrunn av algoritmer. The Guardian presenterte roboten nylig som «den første roboten som kunne male som en kunstner».

Den «kunstneriske» roboten har allerede demonstrert at den kan skrive og fremføre egne dikt basert på algoritmer. Nå er det altså malertalentet som skal vises frem.

22. april presenteres flere av verkene til Ai-Da under en utstilling i Venezia. Foto: BEN STANSALL / AFP

Hva er kreativt?

Roboten ble utviklet i Oxford av Meller for mer enn to år siden sammen med et team av programmerere, kunsteksperter og psykologer. Den ble først ferdigstilt i 2019, men har blitt oppdatert etter hvert som teknologien har blitt forbedret.

Men kan Ai-Da virkelig kalles kreativ? Eirik Solheim drar på det.

– Det er en kombinasjon av at den blir matet med malerier og maskinlæring, forteller han.

Journalist og teknologirådgiver i NRKbeta, Eirik Solheim. Foto: NRK

Maskinlæring er en spesialisering innen kunstig intelligens der man bruker statistiske metoder for å la datamaskiner finne mønstre i store datamengder.

Maskinen «lærer» i stedet for å bli programmert.

– Den lærer litt mer som mennesker gjør, sier Solheim.

Robotens «evne» til å male unike malerier er mest sannsynlig lagt inn som en tilfeldighet i programmet, noe som gjør at Ai-Da ikke greier å gjenta seg selv, forteller Solheim.

Han tror det sitter langt inne for folk flest å godta roboter som kreative eller kunstneriske.

– Men det får nok folk til å stille spørsmål ved vår oppfatning av hva som kan regnes som kreativt, sier han.

Dette er tre selvportretter av Ai-Da som roboten har malt. Foto: GLYN KIRK / AFP

– Et etisk prosjekt

Noen av verkene ble uansett nylig vist frem før verdenspremieren på separatutstillingen til Ai-Da.

Utstillingen har fått navnet «Leaping into the Metaverse», og tar sikte på å utforske grensesnittet mellom menneskelig erfaring og AI-teknologi (Artificial Intelligence).

– Vi har ikke brukt oppsiktsvekkende mengder med tid og penger på å lage en veldig dyktig maler, påpeker Meller.

– Dette prosjektet er et etisk prosjekt.

Spørsmålet Aidan Meller ønsker å stille er nemlig: «Nå som roboter kan lage kunst, vil vi mennesker virkelig at de skal gjøre det?»

– Vi er ikke her for å fremme roboter eller teknologi. Vi er dypt bekymret for hva denne teknologien kan gjøre.

– Hele poenget med Ai-Da er å vise hva det er vi gjør, uvitende, på nettet hele tiden, sier han til The Guardian.

– Vi går inn i en verden der vi ikke lenger forstår hva som er menneskelig og hva som er maskin, understreker Meller.

Utstillingen åpner for publikum 22. april under Veneziabiennalen.