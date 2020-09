Sønn til død kvinne varetektsfengsla i fire uker

Mannen i 30-åra er sikta for grov kroppsskade med døden til følge. Han ble i retten i dag varetektsfengsla i fire uker. Begrunnelsen for fengslinga er faren for bevisforspillelse.

– Vi ønsker ikke at sikta skal påvirke etterforskninga eller bli påvirka av etterforskninga på noe vis, sier påtaleansvarlig i saken Aleksander Tokle.

Besøksforbud

Den sikta er også ilagt brev- og besøksforbud samt medieforbud.

Det var onsdag kveld det ble funnet en død kvinne i en bolig på Byåsen i Trondheim. Kort tid etter ble sønnen til kvinnen pågrepet og sikta for å ha forårsaket dødsfallet.

Siktelsen mot tiltalte ble torsdag utvidet fra grov kroppskrenkelse med døden til følge til grov kroppsskade med døden til følge.

FULL ETTERFORSKNING: Politiet etterforsker fortsatt saken for fullt. En hundepatrulje lette torsdag etter spor på tomta ved huset der kvinnen ble funnet død. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Erkjenner ikke skyld

– Funnene på avdøde og hva siktede har forklart, er årsaken til at vi nå utvider siktelsen, sa påtaleansvarlig Tokle til NRK torsdag kveld.

Mannen har i avhør med politiet sagt at han ikke erkjenner noen straffskyld for det som skjedde.