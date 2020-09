Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bare i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim har frivillige sjåfører stått for over 1000 turer.

– Dette er vår lidenskap og det vi holder på med på fritiden. Når vi melder oss til sykehuset, så kjører vi så lenge det er oppdrag og behov.

Det sier Magdalene Langset og Tom Natland Fagerhaug mens de sjekker at alt av utstyret inne i bilen er i orden.

Viktig brikke i beredskapen

Over radiosambandet melder de fra til St. Olavs hospital i Trondheim: De er klare for å bistå.

Dagene er hektiske. Langset er biolog hos Norsk institutt for naturforskning (NINA), mens Fagerhaug jobber som ingeniør ved Equinor.

VIKTIG INNSATS: Ambulansesjef ved St. Olavs hospital, Erlend Sundland, mener det har vært til stor hjelp å ha de frivillige i beredskap. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Siden mars har duoen også hjulpet ambulansepersonellet i Trondheim som frivillige fra Røde Kors' hjelpekorps.

– På det meste har vi kjørt ambulanse sju dager i uka, men da var vi ikke alene. Nå er det tre dager i uka, sier de.

Sykehus trengte koronahjelp

For da helsevesenet gikk inn i korona-beredskap økte arbeidsmengden. Ved St. Olav gikk mye av tiden til ambulansetjenesten med på å frakte mulige korona-smittede.

Røde Kors satte dermed inn sitt apparat for å hjelpe.

Så langt har dette resultert i over 140 oppdrag og 350 arbeidstimer på kveldstid i Røde kors-bilen i Trondheim.

– På den tiden av døgnet har vi færre ambulanser, så dette betyr mye for beredskapen og særlig akuttberedskapen i Trondheim. Med deres hjelp blir vårt egne mannskap frigjort, sier avdelingssjef for ambulanse ved St. Olavs hospital, Erlend Sundland.

Hjelper til der det trengs

Og Trondheim er ikke alene. Bare i de fire største norske byene er over 1000 oppdrag utført av frivillige.

BEREDSKAP: – Det er sykehuset som vurderer hva vi kan brukes på og det avhenger alt av det som skjer, sier Langset og Fagerhaug. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Totalt 39 andre steder i landet har frivillige hos Røde Kors hjulpet og avlastet ambulansepersonell med suppleringskjøring etter koronapandemien brøt ut.

– Det har blitt et behov for transport som vi ikke hadde tidligere. Før kom mange pasienter seg til sykehuset med drosje, men vi måtte ha et nytt tilbud – særlig ved mistanke om luftveissymptomer, sier Sundland.

Dette har ført til at de i overkant av 40 operative ambulansene i Trondheimsområdet kan fokusere på mer akutte oppdrag.

– De kjører stort sett de som ikke krever akutt behandling, turer som gjør at man er lenge borte fra basen vår og i tillegg har de kjørt leger for oss når det ikke har vært flyvær, forteller avdelingssjefen.

Gjennomgått kursing

Langset og Fagerhaug, som er blant ti frivillige i Trondheim, har begge kompetanse knyttet til ambulansekjøring og har gjennomgått obligatoriske kurs i smittevern.

Det å være en del av den nasjonale beredskapen har gitt mye tilbake.

– Det gir noe inni hjertet som er godt. Vi er med på den nasjonale dugnaden, og vi føler folk setter pris på innsatsen vi gjør. I tillegg strekker vi oss faglig med den erfaringen vi får.