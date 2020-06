Politiet undersøker om bjørn er jaget over svenskegrensa for å bli skutt

– Først må vi undersøke hva som har foregått, for å finne ut om det er straffbart, eller ikke, sier miljøkrimkoordinator i Trøndelag politidistrikt, Stein Erik Granli.

Politiet har fått tips fra Statens Naturoppsyn om at det skal ha blitt jaget bjørn over fra norsk side til svensk, øst for Snåsa og øst for Lierne. Der skal bjørnene ha blitt skutt av svenske myndigheter.

– Naturmangfoldloven sier at det ikke skal foregå unødvendig jaging av vilt. For å vite om dette er en straffesak må vi først finne ut om det har foregått jaging, og så må vi få klarhet i om den i så fall har vært ulovlig, sier Granli.

Miljøvernforbundet utlover dusør

Norges Miljøvernforbund har engasjert seg i saken. De utlover nå en dusør på 100 000 kroner til de som kan ha informasjon om saken.

«NMF ser på den omtalte bjørnejakten som alvorlig organisert miljøkriminalitet. Saken skal visstnok være under politietterforskning. NMF ønsker selvsagt ikke at denne saken skal henlegges og bidrar med kr 100 000,- i dusør til den eller de som kan komme med tips og informasjon til NMF som fører til rettslig tiltale for de skyldige.»

Dette skriver forbundet i en pressemelding torsdag.

Politiet mener utspillet om dusør er spesielt.

– Dette får tale for seg selv. Det er litt spesielt når saken skal etterforskes av politiet å gå ut med lovnad om dusør. Dette får stå for seg selv, sier Granli.

UNDERSØKER SAKEN: Miljøkrimkoordinator i Trøndelag politidistrikt, Stein Erik Granli, sier politiet vil bruke tid på å finne ut hva som har skjedd. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Ifølge Norges Miljøvernforbund skal det være snakk om åtte bjørner som skal ha blitt jaget med helikopter over til Sverige.

Hverken Statens Naturoppsyn eller politiet ønsker å kommentere dette.

– Hva som inngår i tipset kan vi ikke si noe nærmere om. Dette er en sak som er oversendt til politiet, sier seksjonsleder i Statens Naturoppsyn, Jan Paul Bolstad.

Det er svenske myndigheter i form av Länsstyrelsen som skal ha gitt skadefellingstillatelse på bjørnene. Norge og Sverige har ulik praksis for rovdyrforvaltning.

– Dette er en sak som potensielt kan være alvorlig hvis det er hold i det. Det er i utgangspunktet ikke lov å jage vilt, sier Bolstad.