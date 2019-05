Over 1500 år gammelt skjelett dukket opp i sanden på Ørlandet

– Det er et artig funn, særlig ettersom det er så godt bevart, sier utgravningsleder for prosjektet for NTNU Vitenskapsmuseet, Mats Aspvik, til NRK.

Kun få meter fra hovedporten inn til den nye kampflybasen på Ørlandet er det funnet et komplett skjelett, som arkologene tror er en kvinne i førtiårene.

Kvinnen har trolig ligget her i godt over 1500 år. Men graven kom svært ovverraskende på arkeologene.

– Det var i utgangspunktet kun registrert et toskipet hus her, men vi oppdaget en struktur i bakken. Det viste seg å være ei grav, og det var en ganske artig utvikling, sier Aspvik.

Det var Fosna-Folket som først omtalte det uvanlige skjellettfunnet.

Gravgods fra førkristen tid

Etter hvert som arkeologene avdekket funnet, oppdaget de at grava måtte være svært gammel.

– Norge ble kristnet i slutten av vikingtiden hvor man sluttet å begrave folk med gravgods. Her fant vi en perle og andre ting sammen med skjelettet, så det ble ganske tidlig klart at dette er fra førkristen tid, sier Aspvik og fortsetter:

– Jeg vil anta kvinnen stammer fra folkevandringstiden som er fra 400-550 etter Kristus.

OVERRASKET: – Dette gamle skjelettet er fantastisk godt bevart, sier utgravningsleder for prosjektet for NTNU Vitenskapsmuseet, Mats Aspvik. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Det meste av skjelettet er intakt, noe som skyldes at kvinnen har ligget i kalkholdig jordsmonn, forklarer Aspvik. På den tiden kvinnen ble begravd, var havnivået høyere enn i dag. Grunnen er derfor full av skjell og kalk.

– Sanden her er mettet med kalk. Det gir helt unike bevaringsforhold for skjelett som også er veldig kalkholdig, forklarer Aspvik.

SENDES TIL ANALYSER: Området funnet ble gjort heter Vik, og landskapet har form som ei bukt. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Grunnerierne forventet ikke dette

De arkeologiske utgravningene er gjort i forbindelse med bygging av et nytt bolighus.

Fra før er store områder inne på kampflybasen kartlagt av arkeologer. Ørland er kjent for å ha en rik kulturhistorie. Grunneierne på Vik er overrasket over funnet av kvinnen.

– Vi hadde ikke forventet at det skulle ligge en person under der vi har pløyd og jobbet i alle de år, så det var spesielt, sier Henrik Hernes.

Skjelettet ble funnet like under matjordlaget.

ANTE IKKE NOE: Dag Inge Hernes (t.v.) og Henrik Hernes (t.h) har i mange år drevet jorda og pløyd åkeren over grava uten å vite hva som skjulte seg under. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Grava havner i hagen

– Nå er personen tatt opp og tatt vare på. Det blir spennende å følge med hva arkeologene kommer fram til og hva de finner ut om henne, sier Dag Inge Hernes.

– Havner denne grava nå under et bad, stue eller entré?

– Slik det ser ut nå blir den ute i hagen, sier Hernes.

Levningene er fraktet til NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim for nøyaktig datering og analyser.

– Rapporten vi genererer i etterkant av det vi har gjort her blir grunnlag for videre forskning. Gjennom dette vil vi få bedre kjennskap til de som bodde her i førkristen tid, sier Aspvik.