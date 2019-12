Mistenkelig dødsfall i Trondheim

– Vi fikk melding via AMK like etter klokka seks, og hadde en patrulje like ved. Da var lege allerede på stedet og drev førstehjelp, sier operasjonsleder hos politiet i Trøndelag, Wenche Johnsen.

Mannen i førtiårene ble funnet på et toalett som tilhører en restaurant på kjøpesenteret Trondheim Torg. Han ble erklært død like etter at politiet ankom stedet.

– Vi er usikre på om dette er et naturlig dødsfall eller om det har skjedd noe straffbart, sier Johnsen.

Mistenkelig tid og sted

Avdøde er nå fraktet bort fra Trondheim Torg. Politiet jobbet utover kvelden torsdag med å sikre bevis.

Mannen skal ha blitt funnet av forbipasserende.

– Ut fra tid og sted for dødsfallet definerer vi dette som et mistenkelig dødsfall. Nå må vi gjøre flere undersøkelser for å finne ut mer om hva som er grunnen til dødsfallet, sier Johnsen.

Politiet er i ferd med teknisk og taktisk etterforskning.

Politifaglig etterforskningsleder hos politiet i Trøndelag, Hilde Gustafson, opplyser til NRK torsdag kveld at det vil bli foretatt obduksjon av avdøde, og at det er avhørt vitner i saken.

Politiet ønsker å sikre tekniske og taktiske bevis i forbindelse med et dødsfall ved kjøpesentret Trondheim Torg torsdag kveld. Foto: Lars Erik Skjærseth