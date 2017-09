I denne barnehagen er 18 av 23 barn syke med vannkopper

Barnesykdommen har virkelig gjort sitt inntog i den vesle barnehagen på Tyholt i Trondheim.

Signe (3) er ei av 18 som har fått vannkopper. Foto: Privat

18 av barnehagens 23 barn er denne uken hjemme med kløende vannkopper.

– Jeg har aldri opplevd noe liknende, sier pedagogisk leder Børre Buvarp i Tårnet barnehage. Foto: Elisabeth Skarrud / NRK

– Jeg har aldri opplevd noe liknende, sier pedagogisk leder Børre Buvarp i Tårnet barnehage.

Det startet med en som var syk med vannkopper for et par uker siden. Så har det bare ballet på seg. Nå er det 18 som er smittet, sier han.

Torsdag var det fire voksne og fem barn i barnehagen. De ansatte bruker rolige dager til å få unna forefallende arbeid de ellers ikke har tid til. Det ryddes over en lav sko.

– En del fravær også i neste uke

Smittevernoverlege i Trondheim, Eli Sagvik. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Når barna kommer tilbake fra sykdom, kommer de til en ryddig barnehage, fastslår Buvarp.

– Vi kommer nok til å ha en del fravær også i neste uke. Men mot slutten av uka, satser vi på at det begynner å fylles opp igjen, sier han.

Det er ikke første gangen mange av barna i barnehagen er smittet av vannkopper. I 2007 måtte en tredjedel av barna være hjemme på grunn av vannkopper.

Høysesong

Smittevernoverlege i Trondheim, Eli Sagvik, sier det er normalt at det kommer mange tilfeller samtidig.

– Høsten er høysesong for vannkopper, forteller hun.

– Hvis man han har en barnehage med barn som ikke har hatt det, så vil mange få det. Det er både smitte med kontakt og ved luftsmitte, forteller Sagvik.

Hun forteller at vannkopper er en sykdom man ikke behøver å melde inn. Derfor er det vanskelig å si noe om hvor unikt det er at så mange barn fra samme barnehage er syke samtidig. Hvor mange som får vannkopper i løpet av et år er også vanskelig, men Sagvik forteller at de alle fleste får det i løpet av barne- og ungdomsårene.

– Mellom 90 og 95 prosent av voksne i Norge har hatt det i løpet av barne- og ungdomsårene, forteller Sagvik.