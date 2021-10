Det var Ap-leder og påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre som fremmet forslaget om Hansen som ny president. Ingen motkandidater stilte.

Hansen sa til NRK tidligere i dag at hun ønsker å bli en samlende stortingspresident.

Vil bygge tillit

– Jeg har lyst til å være en president for alle partier. En president som skal bygge opp tillit til Stortinget ute blant folk, sier Hansen.

Hun mener at tilliten til Stortinget er blitt svekket den senere tid, og at det vil være en viktig oppgave for henne som ny president å gjenreise tilliten.

Blant annet ønsker hun en full gjennomgang av ordningen med pendlerboliger for stortingsrepresentanter.

– Det kan ikke være slik at stortingsrepresentanter skal ha bedre ordninger enn andre folk, sier Eva Kristin Hansen.

VETERAN: Eva Kristin Hansen (t.h.) har sittet på Stortinget for Sør-Trøndelag siden 2005. Her med Ap-kolleger på den sørtrønderske stortingsbenken i 2011. Arne L. Haugen (t.v.), Gunn Karin Gjul og Jorodd Asphjell. Foto: Arbeiderpartiet

Første trønder siden Guttorm Hansen

Det ble avgitt 168 åtte stemmer i det skriftlige valget. Åtte stemte blankt, mens 160 stemte for Hansen. Hun er den første stortingspresidenten fra Trøndelag siden Guttorm Hansen ble valgt i 1973, det samme året som Eva Kristin Hansen ble født.

Hun overtar etter Tone Wilhelmsen Trøen (55) fra Høyre.

I Stortingets personalia står det at Eva Kristin Hansen er født i Trondheim. Hun er datter av drosjesjåfør Rolf Hansen og hjelpepleier Brith Øien.

PRESIDENTSKAPET: Hansen har vært medlem av Stortingets presidentskap siden 2017. Fra venstre: Abid Q. Raja, Eva Kristin Hansen, Nils T. Bjørke, Tone Wilhelmsen Trøen, Magne Rommetveit og Morten Wold. Foto: Stortinget

Stolte partikolleger i Trøndelag

– Eva er en av våre aller mest erfarne parlamentarikere. I dag er vi veldig stolte av at hun er valgt som Stortingets fremste tillitsvalgte. Det sier Ingvild Kjerkol, leder i Trøndelag Arbeiderparti, og legger til:

– Forrige gang en trønder hadde dette vervet, var faktisk det året da Eva ble født. I 1973 ble namdalingen Guttorm Hansen valgt, også han fra Arbeiderpartiet. Så dette er en stor dag for Trøndelag Arbeiderparti. Vi er glade og litt rørte, og samtidig trygge på at Stortinget har fått den beste til å utøve dette viktige og symboltunge tillitsvervet, sier Kjerkol.