Tirsdag i 12-tiden ankom Åge Hareide brakka utenfor Lerkendal. Han bekrefter at han har blitt enig med Rosenborg om å overta trenerjobben.

– Rosenborg er en klubb som har ting på stell. Jeg kjenner klubben og byen. Det er godt å komme til en klubb der du vet at ting er i orden, sier Hareide.

Rosenborg kaller inn til pressekonferanse kl. 1700 i forbindelse med treneransettelsen.

Skal signere kontrakt

Også RBK-styreleder Ivar Koteng og styremedlem Rune Bratseth har ankommet Brakka. Etter planen skal kontrakten signeres i dag.

Etter det NRK erfarer, er det snakk om en 1,5-årskontrakt med mulighet for forlengelse.

– Det blir vel formaliteter nå. Det er alltid praktiske ting som må på plass når man skriver kontrakt, sier Hareide.

NRK kunne mandag melde om at Åge Hareide hadde blitt enig med Rosenborg om en kontrakt.

FORNØYD: Åge Hareide var svært snakkesalig da han ankom Lerkendal tirsdag. Rosenborg kaller inn til pressekonferanse kl. 1700 i forbindelse med treneransettelsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Andre gang Hareide trener RBK

Treneren skal etter planen signere kontrakten med klubben i dag, og etter hvert bli presentert for media og supporterne. Rosenborg har ekstra medlemsmøte klokka 19.00 i kveld.

Dette blir andre gang Hareide trener Rosenborg. 66-åringen var også i klubben i 2003, før han ble hentet som norsk landslagstrener.

De siste årene har han oppnådd stor suksess. Først som trener Malmö der han både vant gull og tok klubben til mesterligaen.

De siste årene har han trent det danske landslaget og fått laget inn i to sluttspill.

Nils Arne Eggen: – Et godt valg

– Dette er den beste norske treneren som er tilgjengelig, og en god match for både RBK og Hareide, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Rosenborg-legenden Nils Arne Eggen er glad for at Hareide tar over som RBK-trener.

– Det er et godt valg. Han er erfaren og har vært i Rosenborg før. Han har veldig mye av den filosofien som Rosenborg har. Jeg er glad for at Åge har sagt ja, sier Eggen til VG.