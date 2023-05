Våknet av at bilen kjørte av seg selv – igjen

– Det var et voldsomt spetakkel på utsida. Jeg løp ut og så at bilen sto og stanget opp mot rekkverket. 4-hjuls drifta var koblet inn og den pressa på med voldsom kraft, sier Ole Gunnar Selås i Froland.

Bileieren forteller at han våknet til et brak i firetida natt til 1. mai.

Han klarte å komme seg inn i bilen og fikk på en eller annen måte kvelt den.

– Jeg er glad for at det var grus under bilen og at den spant. Ellers hadde nok rekkverket i smijern gitt etter og bilen kjørt utfor, sier han.

Ifølge Selås har gjerdet fått betydelig skade. Bilen har også fått seg en større trøkk en sist.

For det er ikke første gang bilen lever sitt eget liv.

Ole Gunnar Selås klarte å stanse den egenrådige bilen. Andre gang på under ett år har bilen startet seg selv. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Bekymret for egenrådig bil

I august i fjor skrev NRK om den samme bilen som kjørte av gårde på egen hånd.

Den gang krysset bilen, en Toyota Land Cruiser, en liten gressplen. Så kjørte den over kantsteinene på parkeringsplassen utenfor arbeidsplassen hans.

Selås innrømmer at han er bekymret for den egenrådige bilen.

– Fruen var heller ikke særlig begeistra for bilen etter forrige runde. Og det er jo ikke akkurat bedre når det skjer igjen.

Se hva som skjedde sist bilen kjørte av seg selv:

Har en teori

Forrige gang bilen tok seg en kjøretur ble den sjekket nøye av Toyota-verkstedet i Arendal.

Det var også da startmotoren som dro frem bilen. Denne ble skiftet, i tillegg til en rekke ledninger.

At det skjer igjen er derfor svært overraskende, sier Selås.

– Jeg må snakke med verkstedet igjen. Vi hadde jo en svær servicerunde på bilen etter forrige turen.

Selås ønsker å beholde bilen, og han har en teori på hva som er feil. Det er knyttet et relé ved tenninga.

Selås har en egen teori på hva som har skjedd. Han tror det kan være en feil knyttet til tenninga på bilen. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Han tror han langt fra er alene med opplevelsen.

– Jeg tror det er store mørketall. Begge gangene har jeg fått henvendelser fra bileiere og andre som forteller om lignende hendelser.

Selås parkerer nå kun inntil barrierer. Det skal hindre bilen i å ta sin tredje tur på egen hånd.

– Dette kunne jo blitt svært farlig dersom det hadde skjedd et sted med folk og trafikk, sier han.

Både bil og gjerdet av smijern har fått seg en skikkelig trøkk. Foto: Privat

– Aldri opplevd makan

Teknisk leder ved Toyota-verkstedet i Arendal Jan Kenneth Hvidsten, blir forundret når NRK forteller han om en ny episode med bilen.

Han tviler på at selvstartende biler er et vanlig fenomen.

– Jeg har vært i bransjen siden 1986 og aldri opplevd noe lignende som med denne bilen.

Han hadde selv ansvar for Land Cruiseren etter forrige hendelse.

– Det er noe veldig galt med det elektriske anlegget. Det blir veldig krevende og dyrt og finne ut av på en så gammel bil.

Hvidsten vil anbefale at bilen kobles fra batteriet.

– Ellers kan det bli skummelt og forårsake skade på både folk og biler, sier den erfarne verkstedlederen.