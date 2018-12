Tre til legevakt etter brann i høyblokk

Politiet meldte om røykutvikling i Marviksveien 9 klokken 3.15 på Twitter. Kort tid etter meldte de at en brann var slukket, og at røykdykkere gjennomsøkte bygningen. Det var ikke fare for spredning, og situasjonen var da brakt under kontroll.

Da nødetatene først kom til stedet, var det så mye røyk at beboere i etasjene over der det brant, ble bedt om å holde seg inne i leilighetene.

Rundt 20 personer ble ifølge politiet evakuert fra bygningen. Etter at røykdykkere hadde gjennomsøkt blokka, fikk alle beboere vende hjem, unntatt de som bodde i 3. etasje der brannen oppsto.

– Vi er i dialog med Kristiansand kommune om hva vi gjør med alternative sovesteder og lignende, sier operasjonsleder Frode Vang i Agder politidistrikt til NTB.

Blokken har ni etasjer, og det har vært mye røyk i trappeoppgangen. Politiet ba derfor beboere holde seg inne i leilighetene under utrykningen, bort fra de røykfylte gangene.

Tre personer ble tatt med til legevakta med lettere skader.

– Kriminaltekniker er på vei til stedet og skal undersøke brannstedet, sier Vang.