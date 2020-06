– Eg vart rett og slett overraska over kreftene den hadde. Og at den var såpass aggressiv og direkte.

Porsgrunn-mannen skulle berre ha eit kjapt kveldsbad på hytta i Arendal. På veg inn igjen til land høyrde han plutseleg fresing. Då han titta opp såg han rett på ein stor svane.

– Svanen føltest veldig svær då eg stod i vatnet. Den gjekk rett på meg. Det sa berre pang i hovudet. Eg fekk fomla meg opp igjen. Då var den på veg mot meg endå ein gong.

Tvedestrandsposten skreiv om saka først.

Se video av svane-angrepet. Du trenger javascript for å se video. Se video av svane-angrepet.

Nasen knakk

52-åringen kom til seg sjølv igjen etter eit nytt slag, og fekk tak i halsen til svanen. Han kasta den vekk og sprang unna så fort han kunne. Alt vart dokumentert av sonen Christoffer som filma dramatikken.

På land måtte han innsjå nederlaget. I staden for eit kjølig kveldsbad stod han der blodig, forslått og med ei skada nase.

– Nasen knakk. Det var såpass hardt. Den trefte rett over naseryggen og det vart eit ope sår. Så det var mykje blod. Svanen har eit ledd i vingene. Det var dette som trefte meg. Nesten som eit balltre, fortel han.

– Det er ikkje første gang eg har knekt nasen, så den var ikkje heilt rett frå før, ler han.

For i ettertid klarer han å le av det heile.

– Eg håpar den får nokre fine barn utpå der. For den har jo eit reir. Men vi får håpe dei blir litt mindre sinte.

Vil åtvare mot kampsvanen

Det er heller ikkje første gang kampsvanen «brusar med fjøra». Holmesund vel, som eig den tilsynelatande idylliske Teineholmen der svanen med familie bur, seier dei er klar over den aggressive tonen.

Dei har tidlegare åtvara folk på Facebook-sida si, men vurderer no å setje opp skilt og sperreband.

Leiar i vellet, Sven Gjeruldsen, ber folk unngå å nytte området til egga er klekka og svanane borte.

– Hannsvanen har den siste tida vore meir aggressiv når folk ha nærma seg stranda. Fleire i småbåt er blitt forfølgt av den. Dessverre vart vi for seint klar over at det var etablert eit svanereir på holmen i år, seier han til Tvedestrandsposten.