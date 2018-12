– For å sørge for sikkerhet og opprettholde ro og orden avsluttet vi konserten. Det var langt fra ordentlig da vi var der, forteller Christian Ekra, operasjonsleder ved Agder politidistrikt.

Ekra bekrefter at flere personer ble pågrepet i forbindelse med konserten, men vil ikke gå ut med noen navn.

– Vi har pågrepet totalt fire personer og innbrakt én til arresten, bekrefter Ekra.

Advokat Jørgen Riple bekrefter derimot overfor NRK at bergensartisten Marcus Kabelo Møll Mosele (25), bedre kjent som «Kamelen», er innsatt arresten.

– Basert på den informasjonen jeg har fått, er han pågrepet etter å ha kommet med noen uttalelser under konserten.

Artisten skal ifølge flere ha blitt pågrepet for å ha sagt «fuck the police» fra scenen.

Totalt fire personer ble pågrepet og én ble innsatt arrest i forbindelse med en konsert i Kristiansand i natt. Foto: tipser

– Maktovergrep

– Opplevde politiet situasjonen som truende?

– Det var hektisk og mye folk på stedet, så det tror jeg de følte, sier operasjonsleder Christian Ekra i politiet.

Det skal ha også ha vært mye fyll og bråk ved utestedet da politiet ankom stedet. Vektere skal i tillegg ha blitt utsatt for vold.

Rapperen Kamelen er derimot meget kritisk til politiets håndtering av saken, ifølge Riple.

– Han synes det er et ekstremt maktovergrep av politiet å pågripe han og sette han i arrest på bakgrunn av uttalelser han også kommer med i sin musikk på Spotify og i musikkvideoer. Vi mener dette er innenfor hans kunstneriske frihet, og han sier selv under konserten at dette er noe politiet bør tåle, sier Riple.

Vurderer søksmål mot politiet

På bakgrunn av fare for bevisforspillelse er Mosele fortsatt i varetekt, men Riple forventer at han løslates så fort som mulig. Rapperen skulle nemlig allerede vært i Bosnia i dag for å spille inn en musikkvideo.

– Vi håper han blir løslatt snart. Han skulle vært på flyet for lenge siden. Dette kommer til å få store økonomiske konsekvenser for han, noe politiet er kjent med, forteller Riple.

– Hvor store økonomiske konsekvenser er det snakk om?

– Vi snakker om et sekssifret beløp.

– Har han uttrykt et ønske om å gå til søksmål mot politiet?

– Det har han gitt uttrykk for at han vil, men jeg må få oversikt over hele saken før jeg gir han mine anbefalinger. Men hvis det er riktig at han er pågrepet på bakgrunn av kun det ene utsagnet, så tenker jeg at han har grunnlag for et søksmål, sier Riple.