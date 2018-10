– Man blir jo lettere svett i panna når man mister kontrollen over sin egen politikermail. Så dette likte jeg dårlig, seier Gundersen til NRK.

Bystyrepolitikeren fra Kristiansand er en av mange som er rammet, etter at 1,4 milliarder passord ble lekket ut i en søkbar database i desember i fjor.

Onsdag og torsdag opplevde hun at det ble sendt ut over 500 e-poster fra bystyreadressen med tilbud om pornografi og salg av sex.

– Jeg informerer nå venner og bekjente at innholdet ikke er sendt ut av meg, sier Gundersen som også er 1. nestleder i kommuneorganisasjonen KS og tidligere statssekretær i kulturdepartementet.

Torsdag morgen kontaktet hun Kristiansand kommune og tildelt nytt passord.

Følger situasjonen tett

Statsminister Erna Solberg, Telenor-sjef Sigve Brekke, DNB-sjef Rune Bjerke og en rekke profilerte politikere skal ha også fått eksponert passordene sine på denne måten.

I Arendal ligger Telenors førstelinjeforsvar (TSOC), som prøver å stanse tyveri og lekkasje av passord. De følger nøye med på situasjonen.

Analysesjefen ved sikkerhetssenteret, Jan Roger Wilkens, sitter i et miljø med skarpskodde dataeksperter og dataskjermer oppover veggene.

Han forteller om hvordan de jobbet for å begrense skadene fra passordlekkasjen.

– Vi leita gjennom nettsteder og kilder som hadde publisert passordene, og fant der alle adresser som tilhørte Telenor-kunder både i Norge og utlandet. De aktuelle kundene ble raskt bedt om endre passordene sine, sier Wilkens.

Telenors førstelinjeforsvar mot dataangrep i Arendal fant frem til kundene som var utsatt for passord-lekkasje og fikk endret passord.

Ekspertens råd

Han sier videre at mange av passord-lekkasjene er flere år gamle og stammer fra 140 ulike kilder. Det spesielle med fjorårets angrep var at passord for første gang ble lagt ut på søkbare nettsteder.

– Dette gjør at hvem som helst kunne logge inn på brukernes mailkonto, misbruke disse og hente ut informasjon.

Han understreker at mange av passordene som fortsatt ligger ute, er gamle og nå endret.

Analysesjefen har gode råd for hvordan toppolitikere og andre kan verne seg mot at passordet deres blir lagt ut synlig på nettet.

– Det viktigste er å ha ulike passord på ulike tjenester. Er det vanskelig å huske disse kan man f.eks. skrive de ned i en bok man lagrer på et sikkert sted.

Wilkens sier det også finnes egne programmer og apper som hoder orden på passordene.

I tillegg bør man skru på såkalt tostegsverifisering som innebærer at man må gi ekstra informasjon når man logger inn på en ny PC eller mobil, foreslår analysesjefen.