Død person funnen i Arendal

Saka oppsummert: Ein mann er funnen død i Arendal

Politiet mistenkjer ikkje at det har skjedd noko straffbart

Det verkar som om dødsfallet kan vere ei fallulykke frå ein skrent eller mur, ifølge politiet.

– Per no er det ikkje mistanke om at det har skjedd noko straffbart, seier operasjonsleiar Eyvind Formo i Agder-politiet til NRK.

Ifølge politiet verkar det som ei fallulykke frå ein skrent eller mur.

– Det er for tidleg å seie noko om kva som har skjedd. Men ting kan tyde på at det har skjedd noko tidlegare i dag, seier Formo.

Kriminalteknikarar frå politet er på veg til staden. Politiet avhøyrer også vitne på staden.

– Poltiiet er på staden for å prøve å avklare kva som har skjedd., seier politiet.

Ved 09.45-tida opplyste politiet at ulykka kan ha skjedd for nokre timar sidan.

Politiet fekk melding om funnet klokka 08:52 torsdag.

Det var AMK som varsla politiet om funnet av mannen.