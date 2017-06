Silvia Brebenel Minodora er en av tiggerne som denne kvelden trasker rundt blant feststemte rogalendinger i sentrum av Stavanger. Med seg har hun roser og hatter som hun prøver å selge videre. Men det er vanskelig.

– Ja, folk i Stavanger har forandret seg. Før pleide de å hjelpe oss mer, men ikke nå lenger, sier hun.

NRK følger situasjonen på avstand, og fanger opp kommentarene tiggeren får:

– Nei. Du har stort hus i Romania. Det har du.

– Kutt ut. Gå hjem.

– Nei, du var jo nettopp her. Dette er for drøyt.

Endring etter TV-dokumentar

Romfolket i Stavanger opplever at det ble en markant holdningsendring til dem etter Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» ble vist på NRK i april.

I over to år ble det rumenske tiggermiljøet i Bergen overvåka, og dokumentaren avdekka at bakmenn håver inn millioner på prostitusjon, narkotika og organisert vinningskriminalitet.

Brennpunkt-dokumentaren ​«Lykkelandet» avdekka et nettverk med bakmenn som håver inn penger på kriminalitet. Foto: NRK

– Etter dokumentaren har ting blitt annerledes. Folk smiler ikke lenger, gir oss ikke penger, sier Anita Teodor.

Anita Teodor og mannen har reist fra barna i Romania for å tjene penger i Stavanger. Foto: Rebecca A. Bjerga / NRK

Kvinnen i 30-årene har i sju år reist fram og tilbake mellom Romania og Stavanger. Hun er i Norge noen måneder før hun reiser tilbake til hjemlandet med penger hun har tjent opp.

Anita åpner sidedøra på en hvit varebil som står parkert ved de røde sjøhusene i sentrum. Bilen er innreda med panel, seng, kjøkken og oppbevaringsplass.

– Vi har ikke råd til å leie en bolig. Derfor er bilen hjemmet vårt, sier hun.

Politiet: – Lite kriminalitet

Kristian Johansen, seksjonsleder Sør-Vest politidistrikt. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Tiggermiljøet blir holdt øye med av politiet, og patruljer er ofte innom og sjekker de ulike grupperingene.

Hovedinntrykket til leder for ordensavdelingen i Sør-Vest politidistrikt, Kristian Johansen, er at de fleste tiggere i byen forholder seg til lover og regler.

Romfolk hetses i Stavanger Du trenger javascript for å se video.

– I all hovedsak kan vi si det, at de fleste driver med tigging. Likevel skal vi ikke feie under teppet at det også skjer en del tyverier i sentrum, sier han.

Politiet har så langt i år fått inn tolv meldinger med kritikk av tiggere. Dette gjelder hovedsakelig aggressiv tigging.

Satsa på å snakke med tiggerne

– Gjensidig respekt har vært stikkord for å lykkes, sier Trygve Petter Nilsen i Stavanger kommune. Foto: Thomas Ystrøm

– Vi har et godt inntrykk av gruppa, og det er ikke sikker at det som skjer i Bergen også skjer her i byen, sier Trygve Petter Nilsen, seksjonsleder i Stavanger kommune.

I Stavanger har kommunen vært tett på miljøet, og jobba for å komme i god dialog med romfolket.

– Vi har vunnet fram og vi har fått tillit blant rumenerne. De oppfører seg slik vi vil at de skal oppføre seg. Vi har lyktes med vår strategi her i Stavanger, sier han.