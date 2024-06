– Jeg ble helt lamslått. Det er som å stå i en gapestokk.

«Mia» opplever det hele som stigmatiserende og flaut at hun har fått en lapp på 700 kroner fra Nav Haugesund.

«Mia» heter egentlig ikke Mia, vi bare kaller henne det i denne artikkelen. NRK kjenner identiteten hennes.

De 700 kronene hun har fått, må hun bruke på én spesifikk Bunnpris-butikk i byen, og hun må bruke hele beløpet på en gang.

Hun får heller ikke lov til å kjøpe øl eller røyk.

– Bunnpris er jo en av de dyreste butikkene i byen, sier hun.

Her er hele lappen Mia fikk av Nav. Foto: Privat

Lasse levde på 7000 kroner i måneden. Spiste middag én dag i uka.

Svaret på nødhjelp

For noen uker siden søkte Mia om nødhjelp på grunn av sin tøffe situasjon. Hun har en muskelsykdom og i januar ble hun brått sykere.

Dette resulterte i at hun måtte søke Nav om hjelp i nød.

– Etter en stund fikk jeg beskjed om å møte opp på Nav-kontoret i Haugesund for å hente et gavekort, sier Mia.

Nav-kontoret i Haugesund. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Det var her hun fikk lappen.

– «Er dette tull», tenkte jeg. Det er rart at Nav Haugesund sender ut sårbare med en matkupong, sier Mia.

– Stygt

Elisabeth Thoresen er leder for AAP-aksjonen:

– Dette er stygt.

Hun føler med Mia og sier det må være svært stigmatiserende å handle med en lapp fra Nav.

– Tenk hvis du skulle gått på butikken og handlet med en lapp. Det står mennesker rundt deg. Nav gir totalt blaffen og bryter også alt av personvern, sier hun.

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen. Foto: Anders Haualand / DKBU

Thoresen sier pengene heller burde gis på andre måter.

– Det er ikke noen grunn til at dette skal være en lapp med penger. Det burde heller vært et gavekort i stedet, sier lederen for AAP-aksjonen.

Nav: Sjeldent med lappene

Jan Ivar Bringedal er virksomhetsleder i Nav Haugesund-Utsira. Han sier praksisen med en lapp for nødhjelp ikke er vanlig.

– Vi mottar omtrent 30 til 40 nødhjelpssøknader i løpet av uka. Så langt i år har vi gitt inntil fem slike lapper til folk, sier han.

Jan Ivar Bringedal er virksomhetsleder i Nav Haugesund-Utsira. Han sier det kan komme bedre ordninger i tiden framover. Foto: Privat

Bringedal sier folk hovedsakelig får penger rett inn på konto.

Grunnene til at de gir lapper kan for eksempel være at det ikke er dekning på kontoen, eller at det er mistenkelig aktivitet.

Det kan også være at personen ikke har klart å håndtere de pengene som har kommet inn til formålet de er ment for.

Men han sier det er veldig forståelig at det kommer reaksjoner på lappene som deles ut.

– Det er noe som vi helst ønsker å unngå så langt det er mulig. Vi har stor forståelse for at det ikke er en god situasjon å komme i. Det er også litt av grunnen til at vi har veldig få slike saker, sier han.

Virksomhetslederen sier de har økonomisk veiledning, samtaler og tar i bruk andre virkemidler.

Mia sier grunnen til at hun fikk en lapp var at hun har en aktivitet på hennes konto der det er mye beløp inn og ut av den.

– Ofte hjelper jeg en kamerat av meg som har parkinsons med å handler. Derfor kommer det mye beløp inn og ut, sier hun.

Stiftet opp kvitteringen

Mia har brukt lappen fra Nav i butikken. Hun sier det var flaut siden det var mange andre folk i butikken.

– Du føler deg så liten, sier hun.

I kassen tok de kvitteringen på det hun kjøpte og stiftet den opp, slik at Nav kan kontrollere hva hun har kjøpt.

– Det er et totalt brudd på personvernet at Nav skal ha kvittering på hvilke eksakte varer jeg har handla, sier Mia.

Bringedal i Nav sier butikkene tar vare på kvitteringene for at de skal få dekket sine utgifter.

– Vi sjekker ikke nødvendigvis kvitteringene selv, sier han.

Stiller spørsmål til Stortinget

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson fra Rødt sier han skal ta opp på Stortinget hvor vanlig denne praksisen er, og om det finnes alternativer man kan innføre.

– Jeg ble rett og slett forferda da jeg hørte dette. Det er ikke en sånn velferdsstat vi skal ha i Norge, sier politikeren.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (Rødt) kommer til å stille et spørsmål i Stortinget om lappene Nav gir. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han sier det er opp til politikerne å finne en bedre ordning.

– Det hadde åpenbart vært en fordel om hun fikk 700 kroner rett inn på konto i stedet for å få en lapp, sier Kristjansson.