Skredfareoversikt Vindafjord

Vindafjord kommune i Rogaland får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser blant annet at ingen bolighus, men et fåtall garasjer eller naust ligger innenfor 100-års faresonen for skred i de kartlagte områdene. NVE overleverte kartene i dag.