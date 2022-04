– Vi gir den samme beskjeden til folk hvert år, men likevel er det mange som ikke klarer å vente.

Det sier Lars Inge Håland ved Maskin & Verktøy på Randaberg. Han advarer folk mot å sette ut robotgressklipperne for tidlig.

Tåler ikke frost

Grunnen til at han advarer, er fordi flere robotgressklippere ikke tåler frost og kalde temperaturer.

– Om de står ute i minusgrader, kan man risikere at batteriene ryker. Da får du et problem som gjør at du må levere klipperen inn på verksted for å fikse det. Batteriene i dag er heller ikke de enkleste å oppdrive, og det er spesielt vanskelig nå med tanke på situasjonen i Europa, sier Håland.

Dermed håper han flere holder gressklipperne sine inne til etter påske, uansett om plenen begynner å bli høy.

– Folk kan ta de med ned i kjelleren, hvor det er varmt og godt. De bør vente til det ikke er kaldere enn fem grader på natta, og rundt ti grader på dagtid før de setter dem ut, konstaterer han.

Flere robotgressklippere er for tiden inne på reparasjon inne hos Maskin & Verktøy. Foto: Odin Omland / NRK

Ikke bekymret

NRK har vært ute for å sjekke tilstandene i folks hager, hvor det ble bekreftet at flere allerede har satt ut robotgressklipperne sine.

Morten Husby på Madlamark ble da avslørt som en av dem som er tidlig i gang med sesongen.

– Det er mest testing. Det gror jo ikke særlig med gress nå, sier han.

Husby lar seg ikke skremme av advarsler om at frosten kan skade batteriet og automatikken.

– Jeg regner med at den tåler de frostnettene som kommer framover. Hvis det blir snøvær tar jeg den bare inn i garasjen og dekker til ladestasjonen. Den har gått i flere år uten å ha blitt ødelagt, sier han.

Morten Husby har hatt robotgressklipper i flere år. Han er ikke bekymret for de lave temperaturene. Foto: Odin Omland / NRK

Kostbart og unødvendig

Inne i lokalene til Maskin & Verktøy AS er Eivind Håland i gang med å sørge for at robotgressklipperne skal bli sesongklare.

Også han opplever at mange setter ut robotgressklipperne for tidlig.

– Det ikke helt bra, og det er litt for kaldt enda.

Han forklarer at det verste som kan skje er at batteriet i gressklipperen blir ødelagt.

– Da må man bytte deler, noe som kan bli dyrt. Det er også unødvendig med tanke på at det er veldig enkelt å forhindre ved å vente litt med å sette dem ut i hagen.

NRK spør Lars Inge Håland om han ikke vil se robotgressklippere ute før påsken.

– For meg kan de bare gjøre det, fordi jeg får jo bare mer å gjøre, men jeg anbefaler de ikke å sette dem ut før påsken, svarer han.