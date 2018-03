Rekordoverskudd for Lyse

Lyse fikk i fjor et resultat på over 1,9 milliarder kroner etter skatt. Det er over en milliard mer enn i 2016, og det høye resultatet skyldes en engangsgevinst etter at Viken Fiber Holding er omgjort til et datterselskap. Styret foreslår at det utbetales en halv milliard i utbytte til de 16 eierkommunene.