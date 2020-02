Overtent hus på Karmøy

Et hus i Austre Karmøyveg på Karmøy er overtent, og det er fare for at brannen kan spre seg til garasje og campingvogn. Det skal ikke være folk i huset. Veien er stengt i nærheten av avkjørsel til Melstokkevatnet på grunn av mye røyk i området.