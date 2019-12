Open kyrkje

Søndag frå klokka 13-14 blir det open kyrkje med kondolanseprotokoll på Bryne for å minnast Sigbjørn Sveli som blei funnen drepen på Regestranden. – Etter denne uforståelege tragedien ønsker me å gje rom for at folk kan få uttrykka si sorg og medkjensle, seier sokneprest Stein Ødegård.