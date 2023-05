Mangler mange læreplasser

I Rogaland er det nå 1685 søkere som ennå ikke har fått læreplass til høsten, viser en oversikt fra Rogaland fylkeskommune.

Totalt er det 2280 elever som har søkt om læreplass, dermed er over 70 prosent av søkerne uten læreplass.

Det er i de største kommunene flest elever mangler læreplass – Stavanger (352), Sandnes (237), Karmøy (271) og Haugesund (148).

Regiondirektør i NHO Rogaland Tone Grindland sier bedrifter og det offentlige fortsatt har en stor jobb med å skaffe flere læreplasser.

– Våre medlemsundersøkelser viser at de fleste bransjer tror på nedgang framover. Jeg er derfor imponert og glad for at bedriftene ikke kutter antallet lærlinger, tross usikre tider, sier Grindland.