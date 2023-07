I helgen aksjonerte Kystvakten, Fiskeridirektoratet og Statens naturoppsynet i området Haugesund, Stord, Bømlo og Ålfjorden.

Resultatet er nedslående når det gjelder bruk av ulovlige teiner.

Totalt ble det skrevet ut 39 anmeldelser og beslaglagt 79 teiner, 2 flytegarn og ett bunngarn.

Dette var blant annet grunnet dårlig merking av blåser og teine, manglende råtnetråd og for små fluktåpninger.

Jørgen Varpe Wallem, kapteinløytnant og skipssjef ved Kystvakten. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– Dette er veldig skuffende resultater. Det virker som det er mange som tar lett på regelverket, eller som ikke har satt seg inn i det, sier Jørgen Varpe Wallem, kapteinløytnant og skipssjef ved Kystvakten.

Wallem tror de kunne funnet mange flere ulovlige teiner.

Og bøtene for dem som fisker med ulovlig redskap er dyre.

Har du ikke riktig størrelse på fluktåpning begynner satsene på 7–8000 kroner, i tillegg blir de ulovlige teinene inndratt og destruert.

De ulovlige teinene som kystvakten samlet inn fra sjøen i helgen, ble levert inn til politiet i Sør-Vest politidistrikt.

DYR BOT: I løpet av de tre dagene kontrollen ble gjennomført, ble det skrevet ut 39 anmeldelser for ulovlige fiskeforhold. Denne boten ligger på nærmere 8000 kroner. Foto: JØRGEN VARPE WALLEM / Kystvakten

– Noen redskaper har stått i sjøen lenge, andre er nye, men ulovlige på grunn av feil på redskapet. Fiskeredskapene vi får inn blir destruert rimelig raskt, sier Sjur Stava, fungerende leder ved Nordsjø Miljøseksjonen i politidistriktet.

Selges med ulovlig fluktåpning

Stava forklarer at en av utfordringene er at teiner selges med fluktåpning som er ulovlig om sommeren.

Fungerende leder for Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt, Sjur Stava. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– De fleste som kjøper teiner er ikke klar over dette. Om sommeren skal teinene ha to fluktåpninger på 80 millimeter. Om høsten, under hummerfiske, er det lov til å ha mindre åpninger på 60 millimeter.

Denne teina hadde en for liten fluktåpning. For å fiske krabbe må fluktåpningen være på 80 millimeter. Foto: Politiet i Sør-Vest

Ifølge Stava selges veldig mange teiner med fluktåpninger på 60 millimeter som standard.

– Jeg mener at det ville vært fornuftig om teiner ble solgt med 2x80 millimeter fluktåpning som standard, det vil alltid være lovlig. De som skal fiske hummer om høsten får selv redusere fluktåpning til 60 millimeter åpning, sier han.

Han anbefaler alle som fisker til å laste ned appen Fritidsfiske fra Fiskeridirektoratet. Der vil alle hobbyfiskere finne nyttig og riktig informasjon, det er også mulig å melde inn tapt og funnet redskap, ifølge Stava.

– Har du flere mangler, eller flere teiner med feil, vil boten øke. Det er sure penger for dem det gjelder, sier han.

Krevende arbeid

Wenche Johannesen er seniorinspektør i Fiskeridirektoratet, og i løpet av kontrollrunden i Hardangerfjorden drar hun opp flere av de ulovlige teinene Stava har varslet om.

Wenche Johannesen, seniorinspektør i Fiskeridirektoratet. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– Vi har funnet en del teiner som ikke er lovlige. De blir tatt med og overlevert til politiet, forklarer Johannesen.

Selv om inspektøren presiserer at fluktåpningene må svare til lovverket, er det ikke det eneste hun ser etter.

– Det kan være umerka teiner, da er det umulig å identifisere eieren av teinen, forklarer Johannesen.

Inspektøren forklarer at arbeidet er viktig, men krevende.

– Vi har båter som går langs hele norskekysten. Det er jo enormt mange fjorder og vi har en lang kystlinje. Vi finner mye redskap overalt over hele kysten. Det er behov for regulering, ingen tvil om det, konkluderer Johannesen.