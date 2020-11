Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg trodde det nesten ikke når jeg leste det. Jeg ble så provosert. Hva har «ikke norske navn» med saken å gjøre, sier Mariam Sediqi.

Sediqi jobber på et sykehjem i Sandnes. Da hun kom på jobb lørdag morgen reagerte hun kraftig på en e-post, som var sendt ut av kommuneoverlege Hans Petter Torvik.

– Uprofesjonelt

E-posten var en intern orientering om at ansatte som fremdeles jobber ved flere forskjellige sykehjem i Sandnes skal teste seg ukentlig. Men det var ordlyden som fikk Sediqi til å reagere.

Det står at beskjeden ikke minst gjelder «folk med ikke norske navn» som jobber på flere sykehjem. I slutten står det at han håper det ikke er så mange igjen av dem.

– Jeg syns det et utrolig uprofesjonelt av han å skrive det. Jeg kjenner flere som er avhengig av å kunne jobbe forskjellige steder for å få mat på bordet, og det føles ut som han sier at de ikke er ønsket der, sier Sediqi.

Hun sier at flere kollegaer også reagerer.

NRK har også fått hendvendelser fra andre som har reagert på ordlyden i e-posten.

Her er hele e-posten som gikk ut til ledelsen ved sykehjemmene i Sandes:

Fra: Torvik, Hans Petter Sendt: fredag 20. november 2020 13:49 Emne: Testing av personer på "tvers" Med den smittesituasjonen som vi har pr i dag - ikke minst blant folk med ikke norske navn - som arbeider på flere sykehjem innen samme eller flere kommuner - evt også på SUS. Som et forebyggende tiltak inntil videre ( i 1. omgang til 7.12) ber vi om at de tester seg ukentlig. De kan gå på jobb mens de venter på testresultatet. Jeg håper at andre tiltak har medført at de ikke er så mange lenger. Meld fra om dere er uenige. HP mvh Hans Petter Torvik Kommuneoverlege/smittevernoverlege

Angrer på formuleringen

– Det er en formulering som jeg angrer på, og som ikke burde ha blitt skrevet, sier Torvik til NRK.

Sykehjemmene som fikk meldingen er kjent med situasjonen som Torvik nevner i brevet. Det har vært jobbet lenge med å finne alle som jobber i små stillinger ved flere sykehjem, og tilby at de kan få samlet sine stillinger og ekstravakter på et sted.

Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, angrer på formuleringen i e-posten. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– De vil ha en helt annen situasjonsforståelse når de mottar e-posten, enn de som mottatt den løsrevet fra konteksten. Men jeg forstår at måten jeg skrev det på er sårende og kommer ikke til å bruke slike ord i framtiden, sier Torvik.

«Ikke norske navn»

– Det føles ut som det er vi med «ikke norske navn» som er målet her, og det blir en veldig «oss og dem» formulering. Jeg syns at offentlige ansatte burde vite hvordan man snakker, og behandle alle med respekt, sier Sediqi.

Torvik sier det ikke var meningen å single ut folk, og at det gjelder mange med norske navn også, men at smittesituasjonen gjorde at han nevnte det.

– I høst har vi sett en økning av smitte blant de med utenlandsk bakgrunn, av mange forskjellige grunner, og det er flere av dem som også har flere små stillinger. Jeg ville si at det er viktig at de får samlet stillingen sin på et sted, sier Torvik.