Klokka 15.42 fikk politiet melding om et jordras i Åbødalsvegen i Sauda. Raset har truffet et ubebodd hus. Ingen personer skal være skadet. Jordmassene presser mot den ene veggen på huset.

Et område rundt rasstedet er sperret av og en familie er evakuert. Kommunen har folk på stedet som går vakt.

Gater i området er fylt med jord og vann på grunn av raset.

Jord og vann dekker gatene i Åbødalen i Sauda. Foto: Heidi Kalvåg

– Teknisk enhet er på stedet og det er bestilt entreprenør. Vi jobber så raskt vi kan med å få åpnet igjen, sier teknisk sjef i Sauda kommune, Randi Karin Habbestad, lørdag kveld.

Stengt veg skapte trøbbel

På grunn av stengt Fv520 forbi Svandalsfossen tok det politiet over to timer å nå fram til stedet. Svandalsfossen oversvømte vegen sør for Sauda, noe som ofte skjer når det er mye nedbør i området.

Svandalsfossen forrige gang vegen ble stengt, 7. desember i år. Foto: Per Inge Fjellheim

De snaue 5000 innbyggerne i bygda ble totalt isolert på grunn av fossen, kun utrykningskjøretøy fikk passere.

Vegstengingen rammet flere som skal hjem til Sauda til jul. Ifølge værmeldingen vil det imidlertid bli tørrere og kaldere vær mot morgendagen.

Lørdag kveld melder kommunen at vegen er åpen, men med manuell dirigering.

Ekstremværet «Birk» 12 bilder Siden fredag kveld har pumpene gått fra garasjeanlegget under Åsane Storsenter i Bergen. Dag Harald Kvammen Andersen / NRK Markene i Sædalen i Bergen er oversvømt. NRK Starefossen i Bergen lørdag ettermiddag. Slik ser det ut på en byggeplass i Rådal i Bergen. NRK Hjellestadveien i Bergen, en av svært mange veier som preges av mye vann lille julaften. Borgafjell barnehage i Os er beskyttet av sandsekker for å ikke få ytterligere vann inn i bygningene. Barnehagen regner ikke med å kunne åpne før etter nyttår. Garasjeanlegget under kjøpesenteret Arken i Åsane i Bergen ble oversvømt av vann. På Søreide i Bergen gikk det et vannledningsbrudd som følge av de store nedbørsmengdene. Parkeringsplassen ved Øyrane Torg i Arna i Bergen ble oversvømt og måtte speres av. Andreas Eide i Sivilforsvaret forteller at de har vært i aksjon i garasjeanlegget under Åsane Storsenter, siden fredag kveld. - Anlegget har ikke klart å ta unna regnet, så her er det oversvømt, sier han. Vannet bryr seg ikke om å benytte seg av takrennene. Her fra Nordre Skogvei i Bergen. Oversvømmelse under jernbanebro i Helldalen i Bergen. 03030-tipser

Ønsker flomsikring

Habbestad er lei av at fossen til stadighet isolerer bygda.

– Det skjer veldig hyppig nå, det er ikke bra. Det er på tide at dette blir løst med flomsikringstiltak, det har jo med beredskap å gjøre, sier hun.

Vegvesenet jobber med ulike alternativer for å få på plass en flomsikring av vegstrekningen forbi Svandalsfossen.

Ekstremværet «Birk» har ført til en rekke oversvømmelser og rasstengte veier på Vestlandet. Klokken 17.45 melder imidlertid meteorologene at «Birk» er over.