Hus totalskadet etter brann

Huset som brant på Jørpeland sent i går kveld ble gjennomsøkt, men det var ingen personer i huset. – Brannen ble slukket like før klokka to i natt, men det er ennå brannvakt på stedet, sier vaktleder Stig Forbregd i Rogaland Brann og redning.