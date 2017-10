Feirer 50 år med universell utforming

Åtte år før Stortinget i 1975 gjorde vedtak om at alle offentlig bygg skulle være tilgjengelig for funksjonshemmede åpnet folkehøgskolen på Moi det unike bygget.

Universell utforming

– Vi planla et bygg som skulle være på ett plan, uten dørstokker og med breie dører og romslige toaletter – et bygg som var praktisk tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede, sier Kjell Erfjord som leder skolestyret på Lundheim folkehøgskole.

LUNDHEIM: Hovedbygget til folkehøgskolen stod ferdig bygget i 1967. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Med tilpasset bygg kunne skolen hjelpe funksjonshemmede ut i arbeidslivet. Fire år etter åpningen i 1967, utvidet skolen tilbudet sitt tilogså å gjelde funksjonsfriske.

Omvendt integrering

– Da fikk vi det vi kaller for en omvendt integrering. Både funksjonshemmede og ikke funksjonshemmede kommer sammen, lærer av hverandre og får en forståelse av hverandre. Jeg tror skolen har medvirket til at vi har fått et mer handikapvennlig samfunn, sier Erfjord.