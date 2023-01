Etterforskning startet i barnehagebrannene

Etterforskningen er i gang for fult i forbindelse med de to brannene i Markå barnehage og Lyngmarka barnehage i Klepp kommune.

– Vi håper at etterforskningen vil gi svar på hvem som har påtent, sier Anne Mette Dale, jourhavende politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt.

Hun opplyser at det ikke er grunn til å tro noe annet enn at det er påtent siden det brant i to nærliggende barnehager. Det sjekkes også om det er overvåkningskamera i området som kan ha fanget opp personer som har vært ute denne natten.

– Vi har sperret av området og hatt vakthold. En del av vaktholdet vil være å kjøre rundt og passe på at det ikke oppstår noe andre plasser, sier Dale.