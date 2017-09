Død person funnen i sjøen

Ein død person er funnen i sjøen ved Grasholmbrygga i Stavanger. Det var i morgontimane i dag at politiet fekk melding om at ein person var observert i sjøen. Naudetatane rykka ut til staden, og litt over klokka ni vart personen funnen og bekrefta omkomen. Politiet jobbar no med å identifisera den omkomne, og varsla dei pårørande.