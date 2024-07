Advokatskandalen: Långivere fikk tilbake 690 millioner kroner

Dette opplyser advokat Audun Lillestølen, partner i Langseth Advokatfirma DA.

Undersøkelsene gjøres i samarbeid med statsautorisert revisor Kjetil Andersen i EY.

Utlånsskandalen Per Asle Ousdal, tidligere partner i Advokatfirma Bull Årstad DA i Stavanger skal gjennom flere tiår ha hentet inn lånekapital fra investorer. Disse ble tilbudt renter på 10–15 prosent, uten risiko.

Advokaten nøt godt av høy tillit i det lokale næringslivet, og han var et ettertraktet styremedlem i ulike virksomheter.

Han opplyste til långiverne at advokatselskapet garanterte for de innbetalte midlene gjennom såkalte inneståelseserklæringer, men garantiene viste seg å være falske. Advokaten sluttet hos Bull Årstad 31. desember i fjor.

Selskapet politianmeldte ham 31. mai, og han tok sitt eget liv tre dager seinere. Familien har valgt å være åpne om dette.

Långiverne som har tapt penger er både selskaper og privatpersoner i Rogaland, for det meste sør for Stavanger: I Sandnes, Ålgård og i jærkommunene Klepp, Time og Hå.

Saken sprakk i media seint om kvelden onsdag 12. juni. Da meldte Sandnesposten at det hadde kommet krav på minst en halv milliard kroner i dødsboet til en nylig avdød advokat fra Sandnes. Dagens Næringsliv publiserte like etterpå en lengre artikkel om hele sakskomplekset.

Økokrim varslet 18. juni at de ville starte etterforskning. Sør-Vest politidistrikt involveres også i denne. 21. juni meldte også Finanstilsynet at de har startet oppfølging av enkelte foretak i saken. Dette gjelder blant annet enkelte banker, samt regnskapsbyråer og revisjonsfirmaer.

Advokat Lillestølen er oppnevnt som forvalter av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet for å nøste opp i hva som skjedde da den avdøde Sandnes-advokaten Per Asle Ousdal gjennom flere tiår drev fiktiv lånevirksomhet.

727 millioner kroner til klientkontoen

Lillestølen opplyser at det så langt er avdekket innbetalinger fra långivere på 727 millioner kroner til Advokatfirma Bull Årstad DA sin klientkonto, mens 234 millioner kroner har blitt innbetalt til Per Asle Ousdals private konti.

Ifølge Lillestølen er det sannsynligvis mindre beløp som har gått gjennom Ousdals private selskap Otica AS.

Av 961 millioner kroner inn til den nå avdøde advokaten, har han altså betalt 690 millioner tilbake.

Bostyrer Flemming Karlsen registrerer krav i konkursboet fram til 31. juli. Så langt er det meldt inn krav på rundt 700 millioner kroner. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Differansen mellom det långiverne totalt sett har betalt inn til Ousdal, og det de har fått tilbake er dermed 271 millioner kroner.

De samlede kravene som er meldt inn til konkursboet er derimot mer enn 700 millioner kroner – altså nær en halv milliard kroner høyere.

– Årsaken til dette kan blant annet være at kravene også omfatter tapte renteinntekter. Dessuten kan det ligge tap her som har gått gjennom Ousdals enkeltmannsforetak etter at han sluttet i Bull Årstad i desember 2023. Her har vi ikke fått gjennomgått alle transaksjonene, sier Lillestølen.

104 långivere, tre store

Så langt har man gått gjennom transaksjoner fra 2013 og fram til i dag. Dette utgjør tiårsperioden hvor bankene oppbevarer transaksjonsdata.

Lånevirksomheten har sannsynligvis pågått i minst to tiår. Ifølge Lillestølen er det registrert innbetalinger til Ousdal fra 104 långivere. Noen få av dem står for en høy andel av totalen. Tre långivere har hver for seg lånt ut beløp mellom 75 og 100 millioner kroner, viser gjennomgangen så langt.

Den avdøde advokaten var partner i Bull Årstad DA fram til 31. desember i fjor. Utlånsskandalen sprakk i media 12. juni. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet sier til NRK at det er for tidlig å konkludere med hvorfor den ulovlige utlånsvirksomheten ikke har vært oppdaget av tilsynsrådet tidligere.

– Dette er noe vi fortsatt jobber med å få klarhet i, sier han.

Rådet hadde tilsyn hos Bull Årstad DA både i 2018 og 2021, mens Ousdal fortsatt var partner i selskapet.