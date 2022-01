– Jeg har bodd lenge i Randaberg, jobbet her i 25 år, kjøpt egen leilighet og aldri vært en byrde. Jeg har aldri spurt om noen ting, sier Ellen Marie Svendsen, før hun brått faller i gråt.

Hun er 102 år gammel, og bor mesteparten av året sammen med sønnen sin Reidar Svendsen, som selv nærmer seg 80 år.

Hun er nesten blind, har en vond rygg og har hudkreft som hun flere ganger har blitt operert for.

Ellen Marie bor hos sønnen Reidar Svendsen. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

For litt over et år siden måtte hun fjerne en stor svulst fra armen.

Operasjonen fratok henne mye av funksjonen i den venstre armen og etterlot seg et stygt sår som fortsatt skaper problemer.

Da startet kampen om å få plass på sykehjemmet, en sak som først ble omtalt av nettavisen Randaberg24.

– Jeg syns det er så urettferdig. Kommunen bygger nytt sykehjem som skal være så flott og fint, men de har ikke plass til oss som trenger det, sier hun.

Ikke plass i nytt sykehjem

Randaberg kommune har nettopp bygd et splitter nytt sykehjem. Men der har de ikke plass til henne.

Hun står imidlertid på ventelisten for plass i et bofellesskap, og får besøk av hjemmetjenesten tre ganger om dagen.

– Ære være de som kommer og hjelper, men de er her bare i fem minutter om gangen. De får ikke sett hvordan hun har det resten av hverdagen, sier barnebarnet Jeanette Vasstveit.

Jeanette Vasstveit er Ellen Marie Svendsens barnebarn. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Vasstveit har mye positivt å si om hjemmetjenesten, men er oppgitt over at ingen fra kommunen ser at farmoren hennes ikke lenger er frisk nok til å klare seg selv.

Allerede neste uke skal Svendsen nok en gang under kniven for å operere bort en svulst på foten.

– Vi var i møte med kommunen i dag, og fikk høre at de ikke engang vil ha plass til henne på et korttidsopphold i forbindelse med operasjonen, sier Vasstveit.

På møtet fikk de tilbud om mer hjemmehjelp. Det sa hele familien nei til, da det var uaktuelt at det skulle komme flere fra hjemmetjenesten enn det gjør i dag.

– Viser at vi har gitt trygge og gode tjenester

Jarle Bø (Sp) er ordfører i Randaberg kommune. Han mener at siden Ellen Marie Svendsen har klart seg hjemme så lenge er det et tegn på at kommunens tilbud fungerer.

– Det viser veldig godt at vi har gitt gode og trygge tjenester til denne personen fram til nå, sier Bø.

Jarle Bø (Sp), ordfører i Randaberg kommune. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Han er tydelig på at alle som trenger sykehjemsplass skal få det.

– Det er plass til alle som trenger sykehjemsplass i Randaberg. Jeg har full forståelse for at det er frustrerende om man har det trygt og godt hjemme, men kommer i en situasjon der man snart må på sykehjem.

– Hun føler seg ikke trygg. Og når en kreftsyk person på 102 år som ser dårlig og med vonde ben og rygg ikke får plass. Hvem skal da få plass?

– Det er mange som får sykehjemsplass i Randaberg. Denne personen har fått god hjemmetjeneste, og har vært fornøyd med det. Men ting vurderes fortløpende også i denne saken, sier Bø.

Han mener at Ellen Marie Svendsen er i trygge hender.

– Alle skal får gode og trygge tjenester i Randaberg, det skal også denne personen få, avslutter han.

Sønnen på 78 år må passe henne

– Jeg er redd for å sove når jeg går og legger meg, fordi jeg hører at hun går på toalettet. Da ligger jeg bare å hører om noe går galt, sier sønnen Reidar Svendsen.

Reidar må hele tiden passe på at moren ikke faller eller slår seg. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Han er 78 år gammel, og bor med moren halvparten av året. Det er han som må ta seg av henne når hun trenger hjelp.

– Selv når jeg er borte så er jeg redd, fordi jeg vet at hun er alene. Tar hun ikke telefonen får jeg panikk og må ringe døtrene mine for at de skal sjekke.

Morens situasjon setter også store begrensninger på hva han kan gjøre.

Reidar Svendsen ofrer mye av privatlivet sitt for å passe på moren. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

– Jeg kan ikke ha venner over på besøk eller ta imot folk på kveldene, sier han, og legger til:

– Det blir ikke privatliv for meg.