TV2: Vil vekk fra Nord-Korea

Jørn Andersen ønsker seg vekk fra Nord-Korea, skriver TV2. Han ser ikke for seg at han fortsetter når kontrakten løper ut i mars neste år. – Ettersom det blir tyngre og tyngre å jobbe her, er det små muligheter for at jeg vil fortsette her, sier Andersen i et intervju.