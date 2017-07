Sparer enorme summer med profesjonell eldretrim

– Jeg fikk treningsopplegget av fysioterapeuten, sier Torleif Ervum og viser frem et velbrukt A4-ark.

Iført joggebukse og behagelige sandaler demonstrerer han knebøyene han har tatt så mange av det siste året.

TRENER: Torleif Ervum trener noen minutter hver dag. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Da lårhalsen brakk i en sykkelulykke, koblet kommunen inn et spesialteam med fysioterapeuter, ergoterapeuter og hjemmetrenere. Målet var å gjøre ham i stand til å gå trappa ned til snekkerverkstedet i kjelleren.

Regnestykket er enkelt: En plass på sykehjem koster omkring en million kroner i året. Dersom Torleif blir frisk og kan bo hjemme i steddet for å bli pleietrengende, sparer kommunen store summer årlig.

Treskjæringen i kjelleren ble brukt som den konkrete motivasjonen, og etter noen måneders intensiv trening gikk han i trappene på egen hånd. Et år etter ulykken bor han hjemme og mottar lite hjelp.

– Dette er hobbyen min, så jeg regner ikke timer her nede, sier han fra stolen i snekkerverkstedet.

Dobling i antall eldre

Etter en innkjøringsperiode tredobler nå Sarpsborg kommune satsingen på spesialteamet som hjalp Ervum.

Og de er ikke alene om å teste nye måter å drive eldreomsorg på. Over hele landet prøver kommuner ut nye måter å redusere behovet for sykehjemsplasser på.

Statistisk sentralbyrå anslår at antall nordmenn over 80 år vil mer enn dobles de neste 20–25 årene.

Ingen tør å tallfeste hvor mange sykehjemsplasser Norge vil trenge, men ifølge fagleder Anne Gamme i Kommunenes sentralforbund (KS) skjer det nå store endringer i kommunene.

– Den store utfordringen for kommunene når de skal planlegge, er å ta hensyn til sykelighet i befolkningen. Hvor syke eller friske vil folk være? Hvor mye vil det forebyggende arbeidet bety for hva slags tilbud som kan gis? Hvor mye vil velferdsteknologi i eget hjem kunne erstatte mer tradisjonelle tilbud? Og hvor mye kan man gjøre forebyggende for at folk skal kunne bo hjemme? Det er svært komplisert å beregne, sier hun.

– Ikke bærekraftig

PLANLEGGER: Helsesjef Øivind Werner Johansen i Sarpsborg mener mye må gjøres annerledes i helse- og omsorgssektoren i årene som kommer. Foto: Tomas Berger / NRK

Sarpsborg har beregnet at de må bygge sykehjemsplasser for to milliarder kroner de nærmeste årene dersom de fortsatt skal ha en sykehjemsplass til hver fjerde person over 80 år slik de har i dag.

– Det er ingen økonomisk bærekraft i å gjøre det på den måten, sier helsesjef Øivind Werner Johansen i Sarpsborg.

Det er derfor kommunen satser på alternativene. For i tillegg til utbyggingen, vil de måtte bruke 600 millioner kroner mer i året til å drifte plassene.

– Vi vil ikke klare å få tak i nok folk til å jobbe der. Da må vi enten importere arbeidskraft i stor stil, eller all ungdom må jobbe innen helsesektoren, sier han.