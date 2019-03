– Nå går vi inn i en spesielt sårbar periode for småfuglene. De skal hekke og klekke unger. Katter som herjer fritt kan gjøre store innhogg i fuglepopulasjonen, sier Åshild Roaldset.

Hun er veterinær, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge og katteeier. Nå ber Roaldset katteeiere ta ansvar for de firbeinte jegerne som bor i hundretusenvis av norske hjem.

– Noen katter er ekstremt dyktige jegere. Da mener vi at katteeiere har et ansvar for at vi ikke mister arter.

Anslår at sju millioner blir drept

Med bakgrunn i vitenskapelige studier på antall fugler som drepes per huskatt, har Norsk Ornitologisk Forening anslått at over sju millioner småfugler hvert eneste år ender sine dager i en kattepote eller kattemunn.

– Tallet er basert på studier i utlandet, informasjon fra ringmerkede fugler og observasjoner av fugler som tas inn i hus av katter, sier førstekonsulent i Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Paul Shimmings.

Bodil Eikeset, leder for Norsk Huskattforening, sier anslaget høres realistisk ut. Hun viser blant annet til svenske studier.

En av studiene, av forsker Søren Svensson ved det etologiske institutt ved Universitetet i Lund, fant i 1996 ut at svenske katter i snitt tok livet av 10 fugler i året.

I Norge er det over 750.000 katter, ifølge Mattilsynet.

– Sverige er sammenlignbart med Norge, og det er nok ikke mye som har endret seg siden den gang. Sju millioner fugler høres riktig ut, men kattene tar stort sett fugler som er syke eller skadet fra før, sier hun.

Shimmings i NOF nevner også matmangel og insektsdøden som trusler for fuglebestanden.

– Katter er ikke den eneste eller største trusselen for småfugler, men få katter kan ta livet av mange fugler på kort tid.

Dyrebeskyttelsens fire råd til katteeiere

1. Hold katten inne om natten

– Kattene jakter mest ved daggry og skumring. Hold katten innendørs når det er naturlig at den jakter. Bruk heller tiden på lek og avslapning, sier Roaldset.

2. Gi katten mat før du slipper den ut

– Katten er en jeger, men den trenger ikke drepe så mye. Den har ikke behov for maten.

3. Bruk halsbånd med bjelle

– Men det er kjempeviktig å bruke selvutløsende halsbånd. Katter kan sette seg fast og bli kvelt av halsbånd som ikke er selvutløsende.

4. Klipp klørne til katten

– Mange katter klarer å fange mus selv om den har korte klør, men de blir litt dårligere på å klatre i trær og litt dårligere jegere, sier hun.

Dette tipset fraråder imidlertid Eikeset i Norsk Huskattforening. Hun understreker at katter trenger klørne for å forsvare seg selv.

– En katt har behov for å komme seg opp i trær hvis den blir jaget av andre dyr, sier hun.

Ornitolog: – Sørg for at katten ikke gjemmer seg

Mater du småfugler og har en foringsstasjon i hagen kan du være med på å gjøre tilværelsen for småfuglene litt tryggere.

GIR KATTEN KRED: Ornitolog Rune Aae gir katten skryt for å holde sykdommer borte fra fuglebrettet. Han mener insektdøden er langt mer dramatisk for småfuglene. Foto: Tomas Berger / NRK

– Tilrettelegg foringsplassen slik at katten ikke har noe sted å gjemme seg, men er synlig for fuglene hele tiden, sier ornitolog ved Høgskolen i Østfold, Rune Aae.

Han mener det ikke bare er negativt at katter tar småfugler. Rovdyrene er nemlig også med på å holde sykdom borte fra fuglebrettet.

– Katten tar ut de svakeste og sykeste individene. Når katten rydder opp slipper du at sykdom sprer seg der hvor det er høy tetthet av fugl.