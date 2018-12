– De funnene vi har sett er ganske alvorlige, sier Edle Utaaker, nasjonal koordinator i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet er overrasket over hvor dårlig det står til med smittevernet ved landets ambulansestasjoner. Ambulansearbeiderne har ikke alltid nok skift, og noen vasker klærne selv, i vanlige vaskemaskiner. Det til tross for at en arbeidsdag kan by på kontakt med utallige smittekilder.

Syke eller skadde pasienter kan bli smittet av tøyet til de som skal være deres redningsmenn.

– Vi ser at ambulansepersonell ikke har nok arbeidstøy. De vasker heller ikke klærne på høy nok temperatur, slik at bakterier og virus som kan smitte blir drept. Og de har heller ikke mulighet til å skifte arbeidstøy når de har behov for det, sier Utaaker.

– Klærne tåler ikke kokvask

På ambulansestasjonen i Halden vasker de ansatte selv arbeidstøyet. I Arbeidstilsynets rapport fra grensebyen i Østfold kommer det frem at de tar på nytt tøy ved vaktskifte og at de ellers vasker arbeidsklærne når de kjenner lukt eller ser at de er skitne.

Men klærne blir ikke vasket på høy nok temperatur, for tekstilene tåler rett og slett ikke kokvask.

– I utgangspunktet består klespakka vår av tre skift. To bukser, pluss den jeg har på meg, og i tillegg har vi tre-fire T-skjorter. Ytterjakken har vi bare ett skift av, sier Marius Bjørndalen, som jobber som ambulansearbeider i Halden.

Ambulansearbeider Marius Bjørndalen har bare to ytterjakker han kan bruke på jobb. Foto: Sissel Annett Myklebust/NRK

Andre steder i landet sendes klærne til vaskerier, men det kan ta tid. Tilsynet viser at ambulansearbeidere har opplevd å stå uten et rent skift når vakta begynner.

– Problemet er både at de selv og ikke minst pasienter som de frakter som kanskje har nedsatt immunforsvar, kan bli smittet av det skitne arbeidstøyet, forklarer Utaaker.

Hun understreker at det er helseforetakene som må gjøre noe med problemet.

Ber om møte med Helsedirektoratet

Arbeidstilsynet har nå gitt helseforetakene er rekke pålegg. Tilsynet har også bedt om et møte med både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet for å diskutere hva som kan gjøres.

VIL GJERNE KOKE: Ambulansearbeider Kent Erik Voløgård vil gjerne kokvaske arbeidstøyet, men klærne tåler det ikke. Foto: Sissel Annett Myklebus/NRK

Arbeidstøyet til ambulansearbeiderne er kostbart, men flere skift kan være en del av løsningen. Det samme kan klær som tåler høyere temperaturer.

– Kan vi vaske arbeidstøyet vårt på 85 grader, så er det klart at vi blir kvitt bakteriene vi ikke ser. Da vil vi kanskje utføre et tryggere arbeid, sier ambulansearbeideren i Halden, Kent Erik Voløgård.