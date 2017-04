Mistenker at brann var påsatt

Gressbrannen spredte seg til to bygninger. En veranda og et hus som fikk store skader.

Brannvesenet fikk melding rundt klokken 11 om gressbrannen mellom Ise mølle og jernbanelinja. Ved hjelp fra naboer fikk brannvesenet kontroll på brannen, og kunne i stedet ha fullt fokus på brannen i hovedhuset.

Ingen personer ble skadet.

Vet ikke årsak

Like etter klokken 12 ble brannen slokket. Sarpsborg Arbeiderblad skriver at politiet ikke vet årsaken til brannen, men at det er satt i gang etterforskning.

– Det er på det rene at det er snakk om en gressbrann som spredte seg og antente det aktuelle huset, men hva som er årsaken til gressbrannen vet vi foreløpig ikke, sier krimsjef Kai Andersen i Sarpsborg-politiet til Sarpsborg Arbeiderblad.

Det brant en stund kraftig i den ene bygningen. Foto: Sebastian Nordli / NRK

– Lite trolig at brannen startet selv

Krimsjefen sier til avisen at de nå håper på tips fra publikum.

– Det er lite trolig at en slik gressbrann starter av seg selv. Vi er svært interessert i å komme i kontakt med personer som kan sitte på opplysninger eller som har gjort observasjoner som kan bidra til å få svar på hvordan gressbrannen startet, sier Andersen til avisen.

Krimsjefen er klar på at det er snakk om en straffbar handling dersom gressbrannen viser seg å være påsatt, for eksempel i form av bråte- eller bålbrenning.

Etter flere gressbanner i helgen ble det innført totalforbud mot bålbrenning i Østfold.