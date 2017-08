Kvinne til sykehus etter ulykke

En dame på vel 80 år kjøres til Sykehuset Østfold for en sjekk etter at hun kolliderte med et tre ved fylkesvei 115 i Svinndal. Politiet oppretter en sak som blir etterforsket av Vansjø lensmannskontor. Veien er nå ryddet.