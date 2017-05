– Hundeeiere følger ikke loven

– For hvert år blir dette verre. Folk er opptatt av at hunden skal ha det bra, og da blåser de i alt annet. I disse dager ligger det for eksempel små rådyr rett ved siden av gangstier og sykkelstier, og hunden kjenner det på lukta med en gang. Med et glefs, så er kalven ferdig, sier Thor Pinaas som er nestleder i viltnemnda i Sarpsborg.

Har fått kjeft. Thor Pinaas i viltnemnda i Sarpsborg forteller at han har fått kjeft når han har snakket til personer som har gått uten hunden i bånd. Foto: PRIVAT

Båndtvang gjelder fra perioden 1. april til 20. august, og står skrevet i hundeloven. Dersom dette ikke overholdes kan man bli straffet med bøter.

– Båndtvangsbestemmelsen er der for å ta vare på vilt, og for å ivareta andre mennesker som er ute og går tur, forteller Villy Meier som er operasjonsleder i politiet.

Og dersom hunder går løs så kan det få konsekvenser. Noa (8) ble angrepet av en hund da han lekte på stranda. Han måtte til legevakten med bittskader i ryggen.

Ber hundeeiere respektere båndtvang

Cecilie Holgersen, som er avdelingsleder ved kommunikasjon i Norsk Kennel Klub, er også opptatt av at hundeeiere må respektere båndtvang.

Opptatt av dyreliv. Cecilie Holgersen i Norsk Kennel Klub er opptatt av at hunden har det bra, men ikke på bekostning av øvrig dyreliv. Foto: CF-Wesenberg

– Den er der for å beskytte dyreliv i en sårbar fase. Jeg håper hundeeiere kan si til hverandre. Hvis man møter en som ikke har hunden i bånd så bør man si ifra.

Hun påpeker at hunden allikevel har behov for å føle frihet.

– Det ikke naturlig for hunden å være i bånd hele tiden, den trenger å få løpt rundt. Og vi oppfordrer derfor kommuner til å lage hundeparker og hundeskoger, der hunden kan løpe fritt.

Hundepark. I Horten har de hundepark, og det håper Cecilie Holgersen det også blir i andre kommuner. Foto: Kristine Masdal Aadne / NRK

– Det er en politisak

Thor Pinaas mener det er et problem at politiet ikke har tid til å passe på loven om båndtvang.

– Det er jo en politisak, for det er jo ett brudd på viltloven. Men det er klart, de har jo andre prioriteringer, og det farger holdningene til folk. Folk har sluttet å melde ifra, for det er så vanlig at folk går med hunden løs.

Operasjonsleder i Østfold-politiet, Villy Meier sier seg enig i at det er et problem at politiet ikke kan følge opp loven om båndtvang.

– Men det er mange lover som er gitt, men som politiet ikke har tid og kapasitet til å gjennomføre kontroll på, sier han.

Han påpeker at politiet likevel anmelder dersom det er spesielle hendelser med hund som ikke har blitt holdt i bånd.

– Hvis vi får klage på at noen går uten bånd, og at den hunden har vært til plage for andre, så kan det være at politiet legger inn en anmeldelse på det.