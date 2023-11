Vigmostad & Bjørke slipper gigantgebyr

Konkurranseklagenemnda har konkludert i saken der fire av landets største forlag fikk gebyr for ulovlig prissamarbeid. Vedtaket fra Konkurransetilsynet er ugyldig.

I 2020 varslet Konkurransetilsynet bøter på totalt 545 millioner kroner til landets fire største forlag og databasen Bokbasen. Årsaken var det tilsynet mente var et ulovlig prissamarbeid.

Konkurranseklagenemnda har i dag kjent vedtaket fra Konkurransetilsynet ugyldig. Bokbasen har ikke vært et virkemiddel for å begrense konkurransen i bokmarkedet, opplyser Cappelen forlag i en pressemelding.

Cappelen Damm påklaget vedtaket hvor forlaget ble ilagt et overtredelsesgebyr på 132 millioner kroner.

Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug er konkurrenter og har lenge stått for rundt 90 prosent av omsetningen i bokmarkedet. Konkurransetilsynet mener at forlagene har delt og mottatt konkurransesensitiv informasjon via Bokbasen som kan ha ført til at forbrukerne har måttet betale høyere priser på bøker.

– Vi har vært tydelige i denne saken hele veien. Dagens avgjørelse er en bekreftelse på det vi har hevdet fra start: At påstandene om konkurransesamarbeid er grunnløse og bygger på en manglende forståelse av hvordan bransjen fungerer. Vi er derfor tilfredse med at Konkurranseklagenemnda omgjorde tilsynets vedtak, sier administrerende direktør Sarah C.J. Willand i Cappelen Damm pressemeldingen.

Konkurransetilsynet traff sitt vedtak om å opprettholde bøtevarselet i fjor, som altså ble klaget inn til Konkurranseklagenemnda.

– Denne saken har vært belastende for en samlet bokbransje. Nå kan vi endelig legge den bak oss, og bruke alle krefter på å bringe bøkene og litteraturen ut til norske lesere.

(NTB)