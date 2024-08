Vil gi studentene «automatisk» inntektshopp

– I framtida knytter vi studiestøtten til det som heter grunnbeløpet. Det betyr at studentene følger det som er lønnsutviklingen ellers og gjør finansieringen mer forutsigbar, sier Tonje Brenna til NRK.

Hun leder Arbeiderpartiets programkomite. Komiteen går inn for forslaget etter at det har vært et krav fra studentene i mange år: At studiestøtten skal øke automatisk på samme måte som f.eks. pensjonene.

Koster mer

Brenna innrømmer at grepet vil koste staten mer.

– Ja, det vil koste det vi har gjort de siste årene – å øke studiestøtten. Men det er en viktig investering at flere tar høyere utdanning, sier hun.

AUF har kjempet for saken i flere runder.

– Å knytte studiestøtten til grunnbeløpet vil gjøre at man ikke står stille i mange år som for eksempel under forrige regjering. Nå er vi sikret en økning år til år, sier Astrid Hoem, AUF-leder som også sitter i Aps programkomite.

Studiestøtten Består av stipend og lån og gis av Lånekassen hvert år Studiestøtten bevilges over Statsbudsjettet og har ligget både over og under lønsutviklingen ellers Ved å følge grunnbeløpet (G) vil studiestøtten følge lønnsutviklingen på samme måte som pensjonene En G er nå ca 124.000 kroner. NSO har krevd at støtten må være 1,5 G, men støtten er i dag lavere enn dette.

– En hvilepute

Høyre avviser at støtten sto stille i deres periode. Partiet vil ikke knytte støtten til grunnbeløpet på samme måte.

– Jeg er mest redd for at dette blir en hvilepute ved at man ikke tar et bevisst valg på å øke støtten, sier nestleder Henrik Asheim.

Høyres Henrik Asheim Foto: Alexander Kjønsø Karlsen

– Vi sier derimot at studiestøtten bør øke mer enn pris- og lønnsvekst slik at studentene kan få det bedre, fortsetter han

Måtte kjempe

– Dette har vært viktigste studentkrav i mange år, nå ser vi at vi blir tatt på alvor, sier Kaja Ingdal Hovdenak, leder i Norsk studentorganisasjon, til NRK.

Samtidig ser hun at løsningen ikke nødvendigvis gir et byks oppover i studiestøtten. NSO har hatt som krav av støtten skal være 1,5 av grunnbeløpet, noe man er langt unna i dag.

Studiestøtten Består av stipend og lån og gis av Lånekassen hvert år Studiestøtten bevilges over Statsbudsjettet og har ligget både over og under lønsutviklingen ellers Ved å følge grunnbeløpet (G) vil studiestøtten følge lønnsutviklingen på samme måte som pensjonene En G er nå ca 124.000 kroner. NSO har krevd at støtten må være 1,5 G, men støtten er i dag lavere enn dette.

– Hvis vi ikke har noen regel som dette, så må vi kjempe bare for å stå på stedet hvil. Nå vil vi hvert år vite at økningen kommer, noe som hjelper studentene, sier Ingdal Hovdenak.

Aps utspill er en del av Aps programforslag. Hele forslaget kommer til høsten.