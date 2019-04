Slår alarm om unge menns bruk av potensmiddel

– Dette er et alarmerende høyt tall, sier Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder ved klinikken Sex og Samfunn.

Potensmiddel som Viagra skal hjelpe menn som sliter med ereksjon, men ereksjonsvikt blant unge skyldes som oftest stress og prestasjonsangst.

– Da trenger du ikke medisiner, men noen å snakke med for å løse problemet ditt, sier Follestad.

– Viktig med hjelp

I dag må du ha resept fra fastlegen for å få potensmiddel. Lederen for Norsk forening for allmennmedisin Petter Brelin mener økningen i potensmiddel blant unge er bra.

– Det er alltid grunn til å være bekymra, men kanskje ikke for dette.

POSITIV: Leder i Norsk forening for allmennmedisin Petter Brelin, synes det er bra flere får hjelp med ereksjonsproblemer, men vil gjerne ha forskning på hvorfor. Foto: Den Norske Legeforening

Han er usikker på hvorfor stadig flere unge får resept på viagramedisiner men sier det kan skyldes høye krav og prestasjonspress, men også bruk av anabole steroider som kan gi potensproblemer. En annen grunn kan være økt bevissthet om at det er mulig å få resept på potensmiddel, og at flere oppsøker legen med problemet.

– Det er en fin ting hvis det er sånn at vi får behandlet folk som tidligere ikke hadde anledning til å gjennomføre et samleie. Men det er nok et behov for en grundigere gjennomgang av hvorfor det øker.

Kan virke mot sin hensikt

I en større undersøkelse fra 2010 svare 2 prosent av menn under 30 år at de hadde ereksjonsproblemer. Siden da har andelen menn mellom 15 og 29 år med resept på potensmiddel økt fra 0,9 prosent til 1,8 prosent ifølge tall NRK har hentet ut fra Reseptregisteret.

BEKYMRET: Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder ved klinikken Sex og Samfunn, mener mange av de unge mennene på potensmiddel får medisiner de ikke trenger. Foto: Marit Gjellan

– Jeg vil påstå at de aller fleste av disse ikke har somatiske eller fysiske plager som gjør at de ikke får ereksjon. Når du får ereksjon alene men ikke med partner, eller du våkner med morgenereksjon, trenger du ikke medisiner, sier Follestad.

Medisinering når ereksjonsproblemet ikke er fysisk, men har årsaker som stress og prestasjonsangst, kan gjøre problemet værre advarer han.

– Kanskje tabeletten hjelper deg der og da. Men når du slutter kan problemet komme tilbake og du kan få et dobbelt flashback og få det enda kjipere enn før.

– Så det med å gi noen medisin for å hjelpe på ereksjonen uten å snakke med dem kan i mange tilfeller forverre situasjonen.