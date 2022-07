SAS får unntak for medisinsk evakuering i Ukraina

31. mai ble det vedtatt at Norge skal ta imot ukrainske soldater. SAS har en kontrakt med regjeringen, som går ut på at det er de som utfører medisinske evakueringer på vegne av den norske regjeringen.

Dermed har det vært usikkert hva som vil skje med evakueringen under SAS-streiken.

Vegard Norstad Finberg, pressevakt i Forsvaret, bekrefter til NRK at SAS vil fortsette å fly ut sårede soldater.

– Forsvaret har en avtale med SAS om fly til medisinsk evakuering, men den er uberørt av pilotstreken som ble utløst i selskapet fra mandag, sier Finberg.

– SAS har bekreftet overfor Forsvaret at pilotene har innvilget en dispensasjon for avtalen, sier han videre.

Flyr også medisinsk kreftmateriell

Leder i SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, opplyser til Børsen, som omtalte saken først, at det også er dispensert for transport av medisinsk kreftmateriell innad i Norge. Avtalen omfatter hovedsakelig Nord-Norge.

– Det er tidsmessig kritisk at dette kommer fram fort, så dette er dispensert for. Vi skal ikke sette liv og helse på spill, understreker fagforeningslederen til avisen.

Leder i SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, bekrefter dispensasjonen. Foto: ksenia novikova / nrk

Det er foreløpig ikke meldt om kontakt mellom pilotene og SAS-ledelsen etter at det ble streik mandag.

Tydelig signal

På lik linje med andre ukrainere vil også skadde ukrainske soldater få tilbud om innkvartering i mottak og bosetting i en kommune.

12. juni tok Norge imot de første soldatene, som fikk behandling på norsk sykehus.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sa da at dette var et tydelig signal om at Norge fortsetter å ta ansvar i den internasjonale byrdefordelingen

– Norge er nå et av åtte land som evakuerer sårede ukrainske soldater gjennom et samarbeid. Norske myndigheter anser bidrag gjennom denne ordningen som en viktig måte å avhjelpe situasjon i Ukraina, sa Mehl 12. juni.