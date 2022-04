Russiske soldater gravde skyttergraver i radioaktiv skog

Liland jobber i Direktoratet for strålevern og radioaktivitet (DSA).

Russiske styrker gravde skyttergraver for soldater og kjøretøy i området kjent som «den røde skogen», rett vest for den nedlagte reaktoren i Tsjernobyl.

Det viser satelittbilder tatt 16. mars.

Video publisert av organisasjonen Ukrainian Witness 7. april viser at styrkene hadde oppholdt seg i skogen over lengre tid. Rester av forsyninger og utstyr skal ligge igjen etter de russiske soldatene.

Det er også tegn til at vegetasjon er blitt brent i området.

«Den røde skogen» fikk navnet sitt da de fleste trærne der døde etter reaktorulykken i 1986. Området er preget av store mengder radioaktivitet.

NRK har verifisert videoene som er filmet etter at de russiske styrkene trakk seg tilbake.

– Bekymringsfullt

– Det er bekymringsfullt at vi ikke vet sikkert hvor styrkene har vært og hva de har gjort. Men vi har ikke fått noen rapporter fra ukrainske myndigheter om at soldater har fått stråleskader.

Det sier Astrid Liland, beredskapssjef i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Hun sier at området rundt atomreaktoren i Tsjernobyl er et av de mest radioaktive stedene i verden, men det er mindre radioaktivt nå enn det var for 30 år siden.

– Hvor farlig er det egentlig å oppholde seg i dette området?

– Det kommer helt an på hva man gjør. Det er ikke farlig å være der som turist, så lenge man ikke rører ved noe eller graver i jorden, sier Liland.

GRAVDE SEG NED: Skyttergraver for soldater og kjøretøy i «den røde skogen» utenfor Tsjernobyl. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Et av problemene er at man ikke vet nøyaktig hvor de russiske styrkene har vært og hva de har gjort, påpeker hun.

Etter reaktorulykken gravde myndighetene ned mye radioaktivt avfall i området rundt Tsjernobyl. Dette kan de russiske styrkene nå ha gravd opp igjen.

– Hvis de har gravd seg ned i områder hvor det er nedgravd avfall, kan de i verste fall ha fått stråledoser som kan gi fysiske skader, sier hun.

NRK forklarer Hvordan verifiserer NRK videoer fra Ukraina? Bla videre Florerer av misvisende og feilaktig innhold NRK tråler sosiale medier som Telegram, Snapchat, Instagram, og TikTok etter bilder og videoer fra krigen i Ukraina. Før vi publiserer noe gjøres en rekke undersøkelser for å fastslå at videoene/bildene stammer fra Ukraina, samt at det som påstås om dem er sant. Har videoen blitt publisert tidligere? Ved store katastrofer og krig er det mange brukere i sosiale medier som deler klipp som om det utspiller seg i sanntid, men som egentlig er tatt flere år tidligere eller stammer fra et helt annet sted eller situasjon. NRK søker på nøkkelord og gjør omvendte bildesøk. Det kan avdekke hvem som er den originale kilden til videoen, og om den ble filmet i sammenheng med krigen i Ukraina. Hvem publiserte videoen? Hvem som publiserer en video har mye å si for å vurdere hvor troverdig innholdet er. Er det en anonym konto som nylig er opprettet, hva har kontoen publisert tidligere, og på hvilken plattform er videoen publisert? Hvor ble videoen filmet? Ved å se etter landemerker og andre kjennetegn i en video kan vi få hint om hvor den er filmet. Vi forsøker så å finne igjen disse kjennetegnene hos kartverktøy som Yandex Maps, satellittfoto, og andre videoer fra området. Når ble videoen filmet? De fleste videoer inneholder store og små hint om når de er tatt. Værforhold: regner det eller er skyfritt? Hvordan bakken ser ut kan si mye om hvilke dager en hendelse kan ha skjedd. Hvor sola står på himmelen kan også si noe om tidspunktet på dagen. Hvorfor ble videoen filmet og delt? Partene i krigen og brukere i sosiale medier har alle motivasjoner for å filme og dele videoer. Et sentralt spørsmål vi stiller oss er hva personen ønsker å oppnå, svaret påvirker hvordan vi vurderer videoen. NB! Er det ekte? De siste årene har videospill blitt mer naturtro og det er mulig å manipulere bilder og videoer. NRK ser etter tegn på manipulasjon når vi verifiserer innhold. Det kan for eksempel være at flammer, kjøretøy eller bygninger virker dataanimert. Helhetsvurdering Dersom NRK ikke kan fastslå med sikkerhet at bilder og videoer er sanne, vil vi enten ikke publisere, eller ta tydelig forbehold om at videoen «skal vise at» noe har skjedd eller at noe «påstås» uten at vi har fått dette uavhengig bekreftet. Forrige kort Neste kort

Hadde ikke på seg beskyttelsesutstyr

Astrid Liland mener det i utgangspunktet ikke er helseskadelig å oppholde seg i området.

– Men siden de begynte å grave og antakelig ikke har overholdt reglene for anlegget, kan vi ikke se bort ifra at de kan ha blitt utsatt for radioaktivt materiale, sier hun.

Russiske soldater skal ikke ha visst at området var radioaktivt, ifølge nyhetsbyrådet Reuters. Flere av soldatene skal heller ikke ha hatt på seg beskyttelsesutstyr.

Det ukrainske forsvarsdepartementet brukte hendelsen til å anklage russiske myndigheter for å ikke bry seg om soldatenes liv.

«Den røde skogen» 28. februar, før russiske styrker ankom området. Foto: Planet Labs PBC «Den røde skogen» 16. mars. Russiske stillinger og kjøretøy er synlig midt i bildet. Foto: Planet Labs PBC «Den røde skogen» 29. mars, etter at russiske styrker trakk seg ut av området. Skyttergraver er synlig midt i bildet. Foto: PLANET LABS PBC

Ukrainske arbeidere ble holdt igjen

Russiske styrker tok kontroll over området rundt atomreaktoren 24. februar, helt i starten av den russiske invasjonen.

Okkupasjonen førte til at strømmen ble kuttet fra anlegget, som fremdeles trenger vedlikehold. Mange ukrainske arbeidere ble også nektet å reise hjem til familiene sine.

Satelittbildene viser at de russiske styrkene var borte fra «den røde skogen» 29. mars.

Ifølge BBC bekreftet det ukrainske atombyrået Energoatom den 31. mars at de russiske styrkene hadde trukket seg ut fra området rundt atomreaktoren.