Risikerer ti års fengsel etter å ha banket opp høyreekstrem utenfor Blitz

Lørdag 18. mai markerte den venstreekstreme gruppen Antifascistisk aksjon (AFA) 25- årsjubileum på Blitzhuset i Oslo.

Gruppen har som mål å «knuse alle former for fascisme», og sier om seg selv at den ikke utelukker fysiske konfrontasjoner.

Natt til søndag den 19. mai skal en person som ble oppfattet som høyreekstrem, ha oppsøkt AFAs arrangement. Utenfor Blitzhuset ble mannen stygt banket opp.

NRK erfarer at offeret, som er av britisk opprinnelse, skal ha vært på besøk hos en kjent norsk høyreekstrem. Nordmannen er tidligere straffedømt. Han har hatt forbindelser til supportergruppen Isko boys i Vålerenga.

I en uttalelse hevder AFA selv at nordmannen dukket opp sammen med fire briter, og at de ble «jaget fra stedet av antifascister».

Politiet prioriterer saken

Politiadvokat Lene Risten i Oslo politidistrikt forteller at tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter hendelsen.

Denne paragrafen benyttes blant annet hvis fornærmede har hatt sterke smerter, fått betydelige skader, hvis hendelsen hadde karakter av mishandling eller ble begått av flere i fellesskap.

– Det er en sak som har prioritet hos politiet, sier Risten til NRK.

Hvilken type vold skal de ha utsatt personen for?

– Det kan jeg ikke si noe om per nå, det er noe etterforskning vil søke å avdekke, sier politiadvokat Risten.

Hun sier at det er for tidlig å konkludere med om det har vært et motiv for hendelsen.

– Nå ser vi på om det er flere avhør som skal tas. Vi sjekker om det har vært videoovervåking i området, som kan kaste lys over hendelsen, sier Risten til NRK.

Innlagt på sykehus

Politiadvokaten vil ikke si hvilke skader fornærmede skal ha fått, men NRK får opplyst fra andre kilder at vedkommende måtte legges inn på sykehus. Han skal være utskrevet.

NRK kjenner ikke identiteten til personen som har status som fornærmet i saken. Den fornærmede har heller ikke ønsket en bistandsadvokat.

Advokat Øivind Østberg er oppnevnt som forsvarer til en av de siktede.

– Min klient har ikke villet forklare seg til politiet, forteller Østberg til NRK.

NRK har så langt ikke lyktes med å få en kommentar fra de andre forsvarerne som er oppnevnt.